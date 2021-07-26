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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

مصطفى البدري
مصطفى البدري

قال مصطفى البدري، لاعب الإنتاج الحربي، إن فريقه خاض مباراة الأهلي من أجل الفوز، إلا أنه لم يكن موفقًا في النتيجة، مشددًا أن الفريق سيبذل قصارى جهده لعدم التفريط في النقاط خلال المباريات المقبلة.

وأضاف البدري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أحمد كشري مدرب الفريق، طالب اللاعبين بين الشوطين بالهدوء من أجل تسجيل الأهداف، وهو ما حدث بالفعل، إلا أن النتيجة في النهاية لم تكن في صالح الفريق.

وتابع أن كل ما يفكر فيه كان المكسب وليس تسجيل الأهداف، لكنه سيسعى في الفترة المقبلة للمساهمة في إنقاذ الفريق من الهبوط والبقاء في الدوري الموسم المقبل، موضحًا أن هدفه في مرمى الأهلي، جاء نتيجة جملة متفق عليها، اعتاد التدريب عليها في مران فريقه، مضيفًا «كنت موفقًا فيها ورفضت الاحتفال لأنني كنت لاعبًا في الأهلي».

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