محمد الشرنوبي وكارمن سليمان يسجلان أغاني "ياما في الجراب يا حاوي"

تواجد كل من الفنان محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان من أجل تسجيل أغاني مسرحيتهما الجديدة التي تحمل إسم “ياما في الجراب يا حاوي” والتي تأتي تحت عروض كايرو شو.

تدور مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.

تعرض مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوي" أيام ٢٦/٢٧/٢٨ أغسطس على مسرح كايرو شو، وتم فتح باب الحجز لها من خلال موقع تذكرتي، كما أنها ستعرض في الإسكندرية من يوم ١٧ أغسطس والحجز من خلال مكتبة الأسكندرية.

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي عن رائعة بيرم التونسي والملحن احمد صدقي وإخراج مجدي الهواري وبطولة النجم الكبير الدكتور يحيالفخراني ونخبة من النجوم يقفون على المسرح لأول مرة منهم اياد نصار و نجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقيالي جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي و رضا ادريس و لبني ونس وعلاء قوقه.