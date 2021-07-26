هو مش أمير بس لأ وجميل كمان.. هالة صدقي تتغزل في كرارة

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هالة صدقي بصحبة النجم أمير كرارة وكتبت قائلة: "هو مش امير بس لا وجميل كمان 😄زميلي العزيز عزيز" نال اعجاب متابعيها.

تصدرت الفنانة هالة صدقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد قرار حبس زوجها.

ونشرت صدقي، صورة لها بالزي الهندي على حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:"احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة".

وتابعت هالة صدقي ساخرة من زوجها سامح سامي :" لسه بيدور على بيت أطيعه فيه".

يذكر ان عاقبت محكمة الأسرة بقصر النيل، سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومائة ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

وأثار رجل الأعمال سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقى حالة من الجدل مجددا وذلك بعد ان نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى أولاده حول حقيقة نسبهما.