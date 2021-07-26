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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تنهي الشوط الأول 15-14 على الدنمارك بطل العالم فى أولمبياد طوكيو

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أنهى منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب الدنمارك في إطار الجولة الثانية  للمجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، المقامة بينهما الآن،بتقدم الفراعنة بنتيجة 15-14، في ثاني  ظهور للفريقين بأولمبياد طوكيو، ضمن المجموعة التي تضم إلى جوارهما منتخبات البرتغال والسويد واليابان والبحرين، والتي يتأهل منها أول 4 منتخبات إلى دور الـ8 للدورة الأولمبية التي انطلقت أمس الجمعة، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وشهد الشوط الأول إثارة بين المنتخبين حيث تبادلا الاستحواذ، وظلت النتيجة  بتقدم المنتخب المصري بفارق هدفين ختى الدقية 25 من زمن المباراة إلى انتهاء الشوط بتقدم مصر بفارق هدف .

منتخب مصر لكرة اليد يبحث عن ثاني  انتصار أمام الدنمارك في أولمبياد طوكيو


يدخل الفراعنة المباراة تحت قيادة مديره الفني الإسباني باروندو جارسيا وهو يبحث عن تحقيق الانتصار الثاني ، في المجموعة النارية أمام  بطل العالم وحامل اللقب فى آخر دورة ألعاب أولمبية بريو 2016.

ويدخل منتخب مصر لكرة اليد أولمبياد طوكيو بقائمة اختارها الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد والتي تضم 16 لاعبا لخوض غمار أولمبياد طوكيو وهم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – سيف الدرع

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو"

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد

الجناح الأيمن: محمد سند

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

منتخب مصر لكرة اليد

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