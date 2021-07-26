محافظ القليوبية : 20 مليون جنية لتطوير 3 أنفاق شهيرة بشبرا الخيمة

اجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شبرا الخيمة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة ( نفق ناصر - نفق النيل - نفق الزراعة) بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق ، التي تمثل أهميه لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

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وقال محافظ القليوبية ان خطة التطوير تتضمن عزل جدار حوائط الأنفاق لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.



وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية تعليمات للقائمين على المشروع بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها ، حيث تمثل تلك الأنفاق أهمية كبيرة للمواطنين ويستخدمها آلاف الناس يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل، كما طالب المحافظ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتي لا تظهر مشكلات بعد افتتاحها.



واستكمل محافظ القليوبية الجوله بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي ودهان واجهات المباني المطله علي القصر بلون موحد وبشكل تنسيق وحضاري متميز ، موجها لرئيس الحي بالبدء في اعمال رصف الشوارع المحيطه بالقصر



استكمل المحافظ الجوله بمتابعة الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة اولا بأول حيث تم رفع القمامة من شارع 135، وجاري رفع باقي التراكمات من شارع 15 مايو وشارع بهتيم اسكو، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم.



كما تابع محافظ القليوبية أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة حيث تابع مع مهندسي الموقع للوقوف على مستجدات الأعمال حيث تم الإنتهاء من اعمال الرصف في جميع القطاعات، وجاري أعمال وضع بلاط الانترلوك في الجزر الوسطي وعلي جانبي الطريق مع انشاء البلدورات على حرم الطريق.



كما تابع المحافظ أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة ، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.