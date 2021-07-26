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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنصار حركة النهضة الإخوانية يعتدون على مواطنين تونسيين أمام البرلمان|شاهد

أنصار حركة النهضة
أنصار حركة النهضة الإخوانية يعتدون على مواطنين تونسيين أمام

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفاد أن أنصار حركة النهضة الإخوانية يعتدون على مواطنين تونسيين أمام البرلمان.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، عن الأحداث التي تتم في تونس، قائلا :" ماذا يحدث في تونس اليوم، وما يحدث في تونس اليوم يذكرني بما حدث في مصر قبل ثورة 30 يونيو".

 

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الأحد، أنه تم حرق شعارات ولافتات ومحتويات حزب النهضة الإخواني في تونس، متابعا:" هناك دوشة كبيرة في تونس ودي حاجة إيجابية وتنتفض ضد الإرهاب.


وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، نريد معرفة ومشاهدة محتويات المستندات التي تم اخذها من مقر حزب النهضة الإخواني، مشيرا إلى أن تونس تنتفض ضد حركة الاخوان الإرهابية.


وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للحظة اقتحام مقر حزب النهضة الإخواني وإسقاط لافتاته.

 

وشهدت عدة مدن ومحافظات في تونس أمس الأحد احتجاجات ومظاهرات عارمة تطالب بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وإسقاط حركة النهضة الإخوانية.

 

وبحلول صباح اليوم، توافد مئات المحتجين إلى محيط مجلس النواب في تونس حيث طالبوا بحل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي وإسقاط حكومة المشيشي.

 

وردد المتظاهرون شعارات تندد بتردي الأوضاع السياسية والصحية والاقتصادية وتطالب بمحاسبة الحكومة وحركة النهضة الإخوانية.


وطالب المحتجون أيضا بتغيير النظام السياسي برمته وكل الشخصيات الحاكمة في تونس، باستثناء رئيس الدولة قيس سعيد.

حركة النهضة الإخوانية تونس مجلس النواب برنامج على مسئوليتي الإرهاب

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