إطلاق الجهد الكهربائي على 3 محطات جديدة خلال الأسبوع الماضى.. صور

قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية، كما انتهت من تنفيذ عدد كبير من محطات المحولات مختلفة الجهود بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية.

وتم خلال الأيام الماضية إطلاق الجهد الكهربائي علي 3 محطات محمولات جديدة مختلفة الجهود، حيث تم إطلاق التيار الكهربائي علي محطة محولات زيزينيا جهد 220 ك.ف.أ يوم الجمعة الموافق 16 من شهر يوليو الجاري.

كما تم إطلاق التيار الكهربائي على محطة محولات إسكان الجمعيات بمنطقة القاهرة الجديدة جهد 66 ك.ف ، يوم السبت الماضي الموافق 17 يوليو

كما تم فى 22 يوليو الجاري وضع الجهد الكهربائي علي محطة محولات النرجس جهد 220 kv GIS، وتتمثل أهعمية تلك المحطة في تدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة وذلك بربط محطة محولات النرجس بمحطة سكاكين الكريمات على الشبكة القومية للكهرباء جهد 220 ك.ف، وقد تم توقيع عقد تنفيذ تلك المحطة في عام 2019 بتكلفة 223 مليون جنيه.

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