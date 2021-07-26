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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تخفيضات جديدة على سيارات شانجان موديلات 2021 في مصر

تشانجان CS 55
تشانجان CS 55

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية شانجان عن بدء طرح موديلات 2022 ، لبعض طرازات الشركة داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

 

واكد عدد من تجار السيارات انه منذ طرح موديلات 2022 لطرازات شانجان ، تم عمل تخفيضات على جميع طرازات العلمة الصينية لموديل 2021 ، للتخلص من المحزون لديهم .

 

واوضح التجار ان التحفيضات التى تمت على طرازات السيارة شانجان موديل 2021 ، جاءت لتتراوح ما بين 2 الى 3 الاف جنيه .

 

اما عن الاسعار الرسمية للسيارة شانجان داخل مصر :

 

تشانجان ألسفن

مانيوال / L1 2021 بسعة محرك 1400 CC بسعر 169,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L1 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 189,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 205,000 جنيه.

 

تشانجان ايدا

- أوتوماتيك / L1 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 224,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 239,900 جنيه.

 

تشانجان CS 15

- أوتوماتيك / L1 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 229,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 244,900 جنيه.

 

تشانجان CS 35

اتوماتيك / ONE TONE 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 233,000 جنيه.

- أوتوماتيك / TWO TONE 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 240,000 جنيه.

 

تشانجان CS 55

- أوتوماتيك / L1 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 320,000 جنيه.

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 322,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 345,000 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 347,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L3 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 365,000 جنيه.

- أوتوماتيك / L3 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 367,900 جنيه.

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