تخفيضات جديدة على سيارات شانجان موديلات 2021 في مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية شانجان عن بدء طرح موديلات 2022 ، لبعض طرازات الشركة داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

واكد عدد من تجار السيارات انه منذ طرح موديلات 2022 لطرازات شانجان ، تم عمل تخفيضات على جميع طرازات العلمة الصينية لموديل 2021 ، للتخلص من المحزون لديهم .

واوضح التجار ان التحفيضات التى تمت على طرازات السيارة شانجان موديل 2021 ، جاءت لتتراوح ما بين 2 الى 3 الاف جنيه .

اما عن الاسعار الرسمية للسيارة شانجان داخل مصر :

تشانجان ألسفن

مانيوال / L1 2021 بسعة محرك 1400 CC بسعر 169,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L1 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 189,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 205,000 جنيه.

تشانجان ايدا

- أوتوماتيك / L1 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 224,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 239,900 جنيه.

تشانجان CS 15

- أوتوماتيك / L1 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 229,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 244,900 جنيه.

تشانجان CS 35

اتوماتيك / ONE TONE 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 233,000 جنيه.

- أوتوماتيك / TWO TONE 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 240,000 جنيه.

تشانجان CS 55

- أوتوماتيك / L1 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 320,000 جنيه.

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 322,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 345,000 جنيه.

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 347,900 جنيه.

- أوتوماتيك / L3 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 365,000 جنيه.

- أوتوماتيك / L3 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 367,900 جنيه.