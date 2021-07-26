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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشرطة تحقق .. حقيقة اعتداء محمد عدوية على شاب بالملاهي

محمد عدوية
محمد عدوية

أكد ياسر حسنين المنتج الخاص بأغلب أعمال الفنان محمد عدوية أن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي للفنان محمد عدوية ويعتدي بالضرب على عامل بالملاهي ليس حقيقيا. 

وقال ياسر حسنين في تصريحات لـ صدى البلد:" الشرطة تحقق في الأمر، وتبحث عن ناشر الفيديو، ومن يعرف محمد عدوية جيدا يتأكد أنه لا يقوم بهذا الأمر".

وكان قد أنتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن الفنان محمد عدوية وأسرته تعدوا بالضرب المبرح على شاب يعمل بأحد الملاهي.

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وكان قد شارك شارك الفنان،محمد ممدوح،صورة جديدة ظهر فيها بصحبة الفنان محمد عدوية،ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب ممدوح عليها معلقا:"قابلت محمد عدوية بالصدفة.. الراجل ده فناني المفضل من زمان.. بحترمه وبقدر فنه جدا ".

 وفي سياق آخر، سبق وأن علَّق الفنان محمد ممدوح الشهير بـ تايسون، على ردود أفعال الجمهور حول ما قدمه من أعمال درامية خلال شهر رمضان، قائلا: الكل كان سعيد بما قدمته وأنا فخور بـ ردود الأفعال ..موضحا أن كل المشاركين بذلوا أقصى جهدهم من أجل إسعاد الجمهور.

 

وكشف “محمد ممدوح” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، عن تفاصيل خضوعه الفترة الماضية لـ رحلة علاج لـ طبقة صوته وذلك بعد تعرضه منذ عامين للانتقاد بسبب عدم وضوح طبقة صوته، قائلا: "أستاذه جيهان الناصر الدكتور المعالج ساهمت بشكل كبير في تحسين صوتي، موضحا: هي مخلصة في عملها واكتشفت بعض المشاكل وعملت على حلها".

 

وأضاف محمد ممدوح تايسون: أنه وصل إلى مرحلة متقدمة في العلاج، مشددا على أنه سيستكمل جلسات العلاج الخاصة به.

ياسر حسنين الفنان محمد عدوية محمد عدوية مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة محمد ممدوح

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