محافظ الفيوم : مبادرة حياة كريمة نتاج عمل وجهد من القيادة السياسية

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن ما نراه يحدث حالياً على أرض مصر في مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو نتاج عمل وجهد ورغبة صادقة من القيادة السياسية في حل مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحاً أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى مركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، مشيراً إلى أنه تم البدء في إنشاء مراكز خدمات مجمعة للتيسير على أهالي المركزين، فضلاً عن النهوض بخدمات البنية التحتية مثل الصرف الصحي، ومياه الشرب، وتدعيم شبكات الكهرباء، والغاز، وغيرها.

ولفت إلى أن المراكز الأربعة الأخرى ستدخل تباعاً ضمن نطاق المبادرة في مرحلتيها اللاحقتين، حيث يجري حالياً حصر جميع الاحتياجات والمشروعات التي يحتاجها المواطنون لدخولها حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه سيتم مخاطبة هيئة البريد للتوسع في إنشاء مكاتب البريد بمختلف قرى المحافظة.