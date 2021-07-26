بعد حصد برونزيتين .. ميداليات متوقعة لمصر في أولمبياد طوكيو

قال شريف العريان سكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية، تعليقا على حصد ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو 2020، إن ما حدث إنجاز مصري، وهؤلاء الأبطال يستحقون الميداليات التي حصلوا عليها.

وأضاف شريف العريان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ”المذاع على قناة “ تن ”: "نحن على علم بقدراتنا وعلى علم بمن يمتلك قدرات لحصد ميداليات في الأولمبياد".

وتابع شريف العريان: " لدينا 7 أو 8 لاعبين قادرين على الوصول إلى ميداليات في أولمبياد طوكيو، ونرغب في تحطيم رقم 5 ميداليات أولمبية حققتها مصر في بطولة واحدة من الأولمبياد على مر تاريخها".

وأكمل شريف العريان :" لدينا فرص للحصول على ميدالية في الملاكمة ولدينا طموحات في رياضة رمي الرمح لتحقيق ميدالية ولدينا آمال لتحقيق ميدالية في الفروسية"، مضيفا:" القوة الضاربة لمصر في أخر 5 أيام من أولمبياد طوكيو 2020 في رياضة الكاراتيه ورياضة الخماسي الحديث والمصارعة".

حصد ميداليتين برونزيتين

قرر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

ونجحت هداية ملاك وسيف عيسي في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة المقامة حاليا.

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهم على ما بذله الثنائي.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.