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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: لن نسمح بأي مخالفات أو تجاوزات بنطاق الأحياء ..صور

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال الحملة

استكملت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم الحملات المكبرة بجميع احياء المنطقة والتى تستهدف رفع جميع التراكمات والإشغالات بالشوارع والميادين لعودة المظهر الحضارى والانضباط بجميع الشوارع.

و أكدت على ضرورة السعى بالتنسيق مع هيئة  النظافة على رفع مستوى منظومة النظافة بجميع الاحياء كما اشارت  إلى أن  الحملات سوف تستمر الأيام المقبلة ولن تتوقف حتى تصل جميع الشوارع إلى افضل مستوى من النظافة.


وقادت نائب  المحافظ اليوم حملة  بنطاق حى السيدة زينب  وحى مصر القديمة وقد قامت بالمرور ببعض الشوارع بحى السيدة واستهدفت الحملة  سور مترو السيدة زينب، شارع السد أمام روضه السيده و الديوره ومجري العيون وشارع بن يزيد بأرض يعقوب و شارع السعدني  ارض يعقوب و شارع ابو حجر و شارع أزبك بركه الفيل.

و تم رفع جميع المخلفات والتراكمات  كما تم رفع إشغالات من منطقة  المدبح بسوق الحتت كما قامت الادارات المعنية  بغلق محل مخالف داخل منطقة  المدبح.
 

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ووجهت  عبد المنعم  بضرورة تكثيف الحملات  والاستمرار فى تنفيذها بشكل دورى لمنع عودة أي  تراكمات مرة أخرى  والتواجد بشكل دائم لمشرفى المربعات ومديرى المتابعة كما تم رفع جميع الاشغالات بجميع الشوارع الرئيسية والميادين للتأكد من تحقيق الانضباط والسيولة المرورية ولمنع .ظاهرة الباعة الجائلين.

استكملت المرور بنطاق حى مصر القديمة للوقوف على حالة النظافة بنطاق الحى وقد تفقدت المنطقة المحيطة بجامع عمرو بن العاص وشارع ابو سيفين شارع حسن الانور وتم رفع بعض التراكمات والإشغالات.

ووجهت نائب  المحافظ  بعدم السماح بأى مخالفات أو تجاوزات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية وأكدت على ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات  وإزالة أي معوقات من شأنها تعطيل حركة السير وبذل كافة الجهود واستمرار التواجد الميدانى للتأكد من حالة الانضباط بجميع الشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى.

رافق المهندسة جيهان عبد المنعم  اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر  القديمة  و الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى  السيدة زينب ومديرى المتابعة بالأحياء المعنية والمنطقة الجنوبية  والإدارات التنفيذية والمعنية.

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القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم حى السيدة زينب إشغالات حملات مكبرة

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