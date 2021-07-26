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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التقديم بالمعهد القومي للملكية الفكرية

المعهد القومي للملكية
المعهد القومي للملكية الفكرية

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للحصول على درجتي الماجستير في علوم الملكية الفكرية وإدارة الإبداع ودرجة دكتوراة الفلسفة في الملكية الفكرية.
 

وأوضح المعهد، إن 50% من الدراسة بنظام التعليم عن بعد أون لاين، كما أن الدراسة باللغة العربية فى درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية و باللغة الانجليزية فى درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع ودرجة دكتورة الفلسفة في الملكية الفكرية .


وصرح الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أنه يمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ما عدا الدكتوراة تتطلب الحصول على درجة الماجستير فى الملكية الفكرية أو دبلومي دراسات عليا في الحقوق أحدهما فى الملكية الفكرية والأخر فى القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة .

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يتم التقديم أون لاين عن طريق اللينك التالي:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EKGd9ZTi-E-Mhr5f_bN--A8Vjek-vCdLjGbfO0xXl0tURUZGTThMVVVTRlgzVDVYRTNXNzMzR1pUQi4u&fbclid=IwAR2MEWXfLFU6_5N7sV3o2ie2XmaGftFAHBB8fDtZvX-Wr0LwZxQbqbEq3CY.

وأوضح الدكتور جاد، أن تقديم الأوراق المطلوبة يتم بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أو السبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.

 

أوراق التقديم فى المعهد القومي للملكية الفكرية


وعلي الراغبين في الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية هي:
1/  شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

2/ بيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة.

3/ شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية.

4/ شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه.

5/ شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها

6/ صورة بطاقة الرقم القومي

7/ عدد (6) صورة شخصية حديثة 4 ×6

8/ تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد  ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)

واشترط أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.
 

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