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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انقطاع المياه عن مدينة قها في القليوبية لأعمال غسيل الشبكات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية انقطاع المياه عن مدينه قها اعتبارا من الساعة الثانية عصر اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة مساء.

 

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وأوضحت شركة مياه القليوبية أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه مرة أخرى.


وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شبرا الخيمة.


واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة ( نفق ناصر - نفق النيل - نفق الزراعة) بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق ، التي تمثل أهميه لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.


وقال محافظ القليوبية ان خطة التطوير تتضمن عزل جدار حوائط الأنفاق لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.


واستكمل محافظ القليوبية الجولة بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي ودهان واجهات المباني المطلة علي القصر بلون موحد وبشكل تنسيق وحضاري متميز ، موجها لرئيس الحي بالبدء في أعمال رصف الشوارع المحيطة بالقصر.


كما تابع المحافظ الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول  حيث تم رفع  القمامة من شارع 135، وجاري رفع باقي التراكمات من شارع 15 مايو وشارع بهتيم اسكو، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم.


كما تابع محافظ القليوبية أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة حيث تابع مع مهندسي الموقع للوقوف على مستجدات الأعمال حيث تم الانتهاء من اعمال الرصف  في جميع القطاعات، وجاري أعمال وضع بلاط الإنترلوك في الجزر الوسطي وعلي جانبي الطريق   مع انشاء البلدورات على حرم الطريق.


وتابع المحافظ أيضا أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة.


كما تفقد محافظ القليوبية، القافلة الطبية البيطرية التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بقرية ميت كنانه بمركز ومدينة طوخ، وذلك بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم التابع لمركز البحوث الزراعية.


وأكد المحافظ أن القافلة أجرت الكشف بأول يوم عمل للقافلة على أكثر من 80 حيوان رأس ماشية بقرية ميت كنانة، وتستمر القافلة لمدة أسبوع بعدد من قرى المحافظة، وهي قرى طنان بقليوب و قرنفيل بالقناطر الخيرية و الشموت ببنها و كفر الصهيبي بشبين القناطر.

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