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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سما vs أحمد حسن .. فتاة التيك توك تتهم اليوتيوبر الشهير بالتحرش

سما فتاة التوك توك
سما فتاة التوك توك

"أبيض من حياتي" جملة تحمل تحرشا لفظيا ادعت  فتاة تدعى سما محمد بأنها تلقتها من اليوتيوبر الشهير" أحمد حسن"، بعد أن تحدثت إليه، فور إعلانه عن احتياجه إلى  ممثلات  من عمر ١٨ إلى ٣٥ عاما لتأدية أحد الأدوار الفنية معه.

وبحسب رواية " سما" عبر مقطع فيديو  نشرته في قناتها باليوتيوب، زعمت أن الواقعة تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بها، وقعت حين أرسلت له رسالة عبر صفحته بموقع إنسنجرام،  بعد إعلانه عن حاجته إلى موديلز وممثلات، ليرد عليها " احمد حسن" ويسألها عن عمرها الذي يناهز الـ١٨ عاما، ويطلب منها صورا  شخصية لها، ليحدد ما إذا كانت تصلح للإعلان أم لا.

وبعد أن أرسلت "سما" صورها الشخصية، علق أحمد حسن قائلا إن جسدها جميل للغاية مما أثار هذا الأمر الريبة في نفسها، ليطلب منها أن ترسل صورا أخرى أكثر خصوصية، مما أثار هذا الطلب تعجب فتاة التيك توك "سما"، لترسل له بالفعل صورا أخرى أكثر تحررا  ليعلق " احمد حسن" بأنها أبيض من حياته، في تحرش لفظي واضح.

وزعمت فتاة التيك توك كما يطلق عليها، بأن اليوتيوبر "احمد حسن"، طلب منها أن تأتي إلى منزله لإقامة علاقة غير شرعية، حيث نشرت" سما"  صاحبة الادعاء سكرين شوتات من الحديث الذي دار بينهما، لفضح أمره وتحذير البنات منه.

وفي نهاية الفيديو، اتهمت "سما " اليوتيوبر "احمد حسن "، بالتحرش بها، ودعت أنها سترسل كل الأدلة التي تثبت هذا الأمر إلى النائب العام، حتى يكون عبرة لأي شخص يحاول استغلال شهرته لاستقطاب الفتيات و إقامة علاقة معها. 

 

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