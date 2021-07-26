أسما شريف: أتعامل مع المتطاولين على السوشيال ميديا بهذه الطريقة

بلوك للمتحرشين

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

وخلال الندوة، كشفت أسما شريف منير عن تفاعلها مع نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام لافتة إلى أن هناك الكثير من المتابعين الايجابيين وأنها تتعامل مع المتابعين على أنهم أصدقائها وأحبائها وتكون المعاملة بصدر رحب، لأن هذا أبرز ما يميز أصحاب برج الحمل الذي يتعامل مع المحيطين بشكل جيد إلى أن يثبت العكس.

وأضافت أسما شريف منير أن متابعيها من السيدات أكثر من الرجال لأن محتواها يلمسهن أكثر ما يجعلها تشعر بالترابط معهن، لافتة إلى أنها تتعامل بتلقائية معهن وبرز هذا في موقف لها حينما اصطحبت ابنتها للمدرسة وهي ترتدي البيجامة.

وحول المتطاولون على السوشيال ميديا، قالت أسما شريف منير أنهم قلة مقارنة بالايجابيين، مشيرة إلى أنها تتعامل مع المتحرشين والمسيئين بعمل بلوك «حظر» لهم، كما أن السوشيال ميديا اتاح خاصيات جديدة للتعامل مع المسيئين ومنع تعليقاتهم.

أسما شريف منير في ضيافة صدى البلد

وتحدثت أسما شريف منير في الندوة عن كواليس البرنامج وفكرته وكيف تم الإعداد لها وعن أعمال تستعد لها خلال الفترة القادمة على المستوى الأدبي (رواية جديدة) وعلى مستوى كتابة السيناريو، والبرامج أيضًا، كما تحدثت عن نيتها الدخول في عالم التمثيل خلال الفترة المُقبلة.

وكشفت أسما شريف منير عن تفاصيل عملها كمساعد مخرج قبل سنوات، وأبرز الأعمال الفنية التي قدمتها، كما كشفت عن تجربة فنية خاضتها في سن الطفولة بعدما ظهرت مع والدها في دور ابنته.

تحدثت أسما شريف منير أيضًا عن حياتها وطقوسها وتعاملها مع السوشيال ميديا، وطبيعة التعامل بينها وبين والدها سواء حينما كانت (مساعد مخرج) أو طبيعته معها في المنزل، والطقوس العائلية التي يفعلوها في العيد لاسيما عيد الأضحى المبارك والمرتقب بعد أيام قليلة.

أحدث ظهور لـ أسما شريف منير عبر انستجرام

شاركت أسما شريف منير -خلال الفترة الأخيرة- متابعيها بأحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وارتدت أسما فستان قصير كاجوال باللون الأبيض مع جاكيت وحقيبة وحذاء رياضي بنفس اللون، وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات، كما لما تتكلف في وضع الكثير من الماكياج.

برنامج أنا وبنتي

أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.