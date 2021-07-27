تعرف على قدرات الشاحنة رام 1500 TRX .. وكم سعرها ؟

لاشك أن النسخة رام 1500 TRX واحدة من اقوى الشاحنات المطروحة على الساحة الحالية، بعد أن انطلقت إلى الأضواء مع بداية أغسطس من العام الماضي 2020، و تتميز بالعديد من التجهيزات الفنية المطروحة إلى جانب تصميمها الخارجي العملاق، مع مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، باتباع مفهوم الكابينة الثانية و الصندوق الخلفي.

مواصفات الشاحنة رام 1500 TRX

زودت الشاحنة رام 1500 TRX بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 702 حصان، و 880 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه المواصفات الفنية القوية تستطيع رام 1500 TRX أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية فقط.

بينما ترتكز الشاحنة رام 1500 TRX على عجلات رياضية ذات نقشات بارزة و غائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة و بعض التضاريس، حيث يبلغ قياسها 18 بوصة و يمكن مضاعفة الأداء الفني للإطارات حتى تصل إلى 35 بوصة، مع شبكات امامية متعددة المقاطع اسفل غطاء المحرك و في منتصف الصادم الامامي، إلى جانب مصابيح عدوانية المظهر.

تضم الشاحنة رام 1500 TRX مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، مع صندوق خلفي متعدد الأغراض مدعوم بخطافات لربط البضائع، بالإضافة إلى عتبات جانبية بارزة و مصد خلفي و أنظمة تعليق عالية الأداء إلى جانب منظومة مكابح متطورة، و برامج دعم و مساعدة قائد المركبة، و فتحة سقف بانوراما، مع نظام صوتي من طراز Harmon Kardon مكون من 19 مكبر صوتي.

و يذكر أن سعر الشاحنة رام 1500 TRX كان يبدأ من 92 الف دولار أي ما يقرب من مليون 426 الف جنيه.