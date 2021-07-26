باقة 50 الف جنيه .. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري..صور

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من الاصدارات المتنوعة، و التي تختلف من ناحية التصميم الخارجي مثل اطلالة السيدان، و الهاتشباك، إلى جانب تاريخ الاصدار و الموديل، ويبقى عامل السعر هو النقطة الفاصلة في عملية الشراء و الاختيار.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ضمن باقة الـ 50 الف جنيه.

1 – اوبل فيكترا موديل 95

تأتي السيارة اوبل فيكترا موديل 95 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سليندر سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، مع زجاج كهربائي للمقاعد الامامية، و مفهوم رباعي الابواب و مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

و تبدأ اسعار السيارة اوبل فيكتر 95 من 45 الف حتى 55 الف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة.

2 – سوزوكي سويفت

تنتمي النسخة سوزوكي سويفت إلى فئة السيدان و يطرح منها بعض الطرازات التابعة لفئة الهاتشباك، و تتميز بمقدمة انسيابية مع مصابيح حادة، مع سعة تخزين مناسبة، و تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، و ناقل حركة مانيوال 5 غيار.

و تبدأ اسعار السيارة سوزوكي سويفت موديل بداية من 33 الف جنيه و حتى 45 الف جنيه.

3 – هيونداي اتوس

تنتمي هيونداي اتوس إلى فئة الهاتشباك، حيث تأتي بنسبة طول بلغت 3.45 متر، و عرض يقدر بـ 1.48 متر، و 1.58 متر للارتفاع، بينما زودت بمحرك قرابة الـ 1000 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، قادر على انتاج 59 حصان، متصل بناقل حركة يدوي.

و يتراوح سعر السيارة هيونداي اتوس بين 42 الف حتى 52 الف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار.

4 – فيات ريجاتا

حصلت السيارة ريجاتا على محرك بسعة 1300 سي سي، بقوة 68 و ذلك للنسخة 70، أما ريجاتا 85 جاءت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 82 حصان، بينما تأتي النسخة ريجاتا 100 بمحرك 1600 سي سي، يبنج قوة 100 حصان، مدعوم بناقل حركة خماسي السرعات.

و تبدأ اسعار السيارة فيات ريجاتا من 22 الف جنيه حتى 40 الف جنيه بحسب الحالة العامة و تاريخ الموديل

5 – بيجو 205

زودت السيارة بيجو 205 بمحرك سعة 1300 سي سي يستطيع أن يولد قوة قدرها 60 حصان، مدعوم بناقل حركة يدوي مكون من 5 نقلات، و تتميز من الخارج شبكة أمامية تتكون من ثلاثة مقاطع عرضية تحمل في المنتصف شعار الاسد الفرنسي، بينما ترتكز على اطارات 15 بوصة.

و يتراوح سعر السيارة بيجو 205 داخل السوق المصري للسيارات المستعمل بقيمة تبدأ من 25 الف جنيه حتى 40 الف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار.