أصحاب المحال التجارية.. صداع في رأس ساكني شارع سعد زغلول بالإسماعيلية.. صور

يعاني أهالي شارع سعد زغلول بمحافظة الإسماعيلية، من قيام أصحاب المحال التجارية بأشغال جانبي الطريق للشارع الرئيسي ببضائعهم خارج محلاتهم مما يعيق حركة السير.



قال الأهالي في مذكرة، تم تقديمها بمكتب محافظ الإسماعيلية، أنه بسبب شغل الطريق ببضائع أصحاب المحال التجارية بشارع سعد زغلول، أصبحوا لا يستطيعون المرور بسيارتهم أو السير علي الاقدام، حيث أصبح الطريق ضيق من جانبيه، مؤكدين علي غياب المرافق والمحليات.



وأكد المواطنين أنه سبق وتقدموا بعدة شكاوي الي حي اول، دون جدوي، حيث يصر أصحاب المحال علي عرض بضائعهم بالشارع الرئيسي، وهو ما تسبب في اندلاع المشاجرات بينهم وبين المارة، حتي تحول شارع سعد زغلول أشبه بالمناطق العشوائية.



طالب الأهالي، اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتدخل وأخذ حل جذري المشكلة بالمتابعة الحية ومصادرة الانشغالات في إطار الصالح العام، منوهين إلي نجاح الجهاز التنفيذي في ٢٠١٦ في إزالة كافة الإشغالات بالشارع التجاري، بعد قرار فتحه للمركبات، واصبح بلا باعة جائلين ليقوم أصحاب المحلات بأشغال الطريق من الجانبين.

وأعاد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق، فتح شارع سعد زغلول بحي أول، أحد أهم الشوارع التجارية بقلب المدينة بعد رفع وإزالة الفروشات والإشغالات من نهر الشارع والتفاوض مع أصحابها الذين تم نقلهم إلى المكان البديل بمجمع المول التجاري بمشروع تطوير سوق الجمعة.

والتقى "طاهر"، بمواطني وأهالي المنطقة وأصحاب المحلات الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بإعادة فتح الشارع للمشاة.

وأكد المحافظ الأسبق، وقتها، أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي للباعة وأصحاب الفروشات من خلال تدبير الأماكن البديلة لهم التي توفر لهم فرصة الحصول على رزقهم وعدم الإضرار بهم، كما أكد على أنه لن يسمح بعودة أي شكل من أشكال تلك الإشغالات مرة أخرى من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه سوف يستمر المضى قدما في تنفيذ الحملات المكثفة لرفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.





IMG-20210721-WA0027

IMG-20210721-WA0025