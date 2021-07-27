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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير هاري يثير الجدل بأربعة كتب يحكي فيها عن حياته الملكية وأرباح الكتب صادمة

هاري
هاري

أبرم الأمير هاري اتفاقاً لكتابة أربعة كتب عن حياته في صفقة بقيمة 40 مليون دولار أميركي على أن يصدر الكتاب الثاني بعد وفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية.

 في خطوة من المؤكد أنها ستثير قلق قصر باكنجهام، قال المطلعون على الصناعة إن كتاب «قل كل شيء» الذي كشف عنه هاري في وقت سابق من الأسبوع الحالي ليس سوى «قمة جبل الجليد».


ووبحسب ما نشرته صحيفة “ ذا ميل” البريطانية، كشفت مصادر أن دوق «ساسكس» أشرف على العطاءات وطلب من دور النشر أن تبدأ العطاءات من 18 مليون جنيه إسترليني، مع احتمال وصول الرقم النهائي إلى 29 مليون جنيه إسترليني.

 ومن المتوقع أن تشهد الصفقة إصدار مذكرات العام المقبل - عندما يصادف اليوبيل البلاتيني للملكة - مع تأجيل الكتاب الثاني إلى ما بعد وفاتها.
وستقوم ميغان زوجة هاري بتوقيع ما أطلقت عليه دليل «التعافي»، في إطار العقد المبرم مع دار «بينغوين راندوام هاوس»، فيما لا يزال موضوع ومؤلف الكتاب الرابع غير معلومين.
وعلمت صحيفة «ذا ميل» من أحد المصادر أن الأمير، البالغ من العمر 36 عاماً، قاد مفاوضات في كاليفورنيا، حيث اشترى هو وميغان قصراً بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني حصل عليها من المقابلات المربحة التي أجراها مع قنوات إعلامية، منها خدمات البث المباشر «نتفليكس»، و«سبوتفاي». الجدير بالذكر أن ناشرين اثنين طارا من لندن لمقابلته، فيما شارك آخرون في «المزاد» عبر مكالمة فيديو، بحسب مصادر. بدأ السعر المبدئي للكتب الأربعة من 25 مليون دولار (18 مليون جنيه إسترليني) غير أن الرقم النهائي جاء بعيداً جداً عن ذلك، ربما يصل إلى 35 - 40 مليون دولار (25 - 29 مليون جنيه إسترليني).
واختتم المصدر قائلاً: «لقد أبرم العقد النهائي لصفقة من أربعة كتب، منها كتب اشترط هاري أن ينشر كتابه الثاني (بعد وفاة جدته). وستكتب ميغان كتاباً بعنوان (التعافي)، غير أن عنوان الكتاب الرابع لا يزال غير معلوم».
وقال المصدر إن الأمر الأكثر إثارة للصدمة كان اقتراح هاري بعدم نشر الكتاب الثاني حتى وفاة الملكة لأن الناس سوف تتساءل «ماذا في جعبته؟، ومن سيستهدف؟ لكن الفكرة نفسها قد لا تروق للكثيرين نظراً لأنها تفتقد للذوق بدرجة كبيرة».

هاري كتب مليون الملكة إليزابيث الثانية قصر باكنجهام

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