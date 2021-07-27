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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حمادة أبو المجد ينضم للفيلم الروائي القصير "الأول والأخير"

حمادة ابو المجد
حمادة ابو المجد

انضم الفنان حمادة أبو المجد مؤخرا لأبطال الفيلم القصير "الأول والأخير"، بعد ترشيحه من قبل مخرج العمل علي البشبيشي، ومن المقرر أن ينطلق تصويره منتصف يوليو القادم.


تفاصيل فيلم الأول والأخير
 

وأكد حمادة في بيان صحفي، أنه وقع اختياره على المشاركة في العمل بعدما قام بعمل كاستينج شارك فيه عدد كبير من الممثلين الشباب والساعين للدخول في تجربة التمثيل، وهو ما جعل الأمر صعب في بداية الاختبارات خاصة وأن عدد المشاركين تعدى الـ 200- على حد وصفه-.

وأشار حمادة ابو المجد، إلى أنه سيقوم بدور صديق لشخص لديه الكثير من المشاكل الزوجية والتي تدخله في صراعات عديدة مع زوجته في إطار اجتماعي.

وتمني حمادة ابو المجد أن يقدم الفيلم حاله جيده للمشاهدين وان يعلم كل من يشاهده مقدار المواهب الشبابية التي يتمتع بها الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي دون أي اعتبارات أخرى .

جدير بالذكر أن الفنان حمادة أبو المجد شارك مؤخرا في  مسلسل "إجازة مفتوحة"، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.

ومن جانب اخر انتهي حمادة أبو المجد تصوير" مشاهده في مسلسل "شقة 6"؛  والمقرر عرضه أول أغسطس على منصة شاهد.  


تدور أحداث مسلسل "شقة 6" في إطار رعب حيث يفاجئ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة بشقة 6، حيث يطرح المسلسل قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة في محاولة لكشف لغز "شقة 6".

مسلسل "شقة 6" بطولة الفنانة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي، ملك قورة، تأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، محمود وحيد، ومن إخراج محمود كامل.

قصة فيلم الاول والاخير

تدور قصه فيلم الاول والاخير في إطار إجتماعي درامي يناقش بعض المشاكل الأسرية التي تحدث في عالمنا العربي، علي ان يلقي الضوء بشكل مشابه للواقع علي كافة أساليب المعاناة التي تواجهها عدد كبير من الفتيات.

فيلم "الاول والاخير" يعتبر مشروعا مشتركا من نوعية الأفلام القصيرة التي من المنتظر أن يعرض في كل مهرجانات الأفلام في مصر بدايةً ثم في المهرجانات العالمية.

الجدير ذكره أن مخرج العمل علي البشبيشي الذي يشارك في عده مشاهد بالعمل، قد قام باختيار الديكورات الخاصة بالعمل، التى ستضمن أغلب مشاهد الفيلم بالإضافة إلى المشاهد الخارجية.

حمادة ابو المجد الفيلم القصير الاول والاخير تفاصيل فيلم الاول والاخير فيلم الاول والاخير الفنان حمادة ابو المجد

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