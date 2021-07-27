خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل الدوري ويوضح علاقة الأهلي بالأمر

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة تأجيل بطولة الدوري المصري الممتاز؛ حال تأهل منتخب مصر الأولمبي من الدور الأول لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هناك استقرار على تأجيل الدوري حال تأهل المنتخب الأولمبي من الدور الأول في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف المصدر، سيكون من الصعب حرمان الأندية من لاعبيها في فترة مهمة مثل هذه، الدوري على وشك الانتهاء والنتائج متقاربة للغاية، وتوجد مجموعة من اللاعبين الأساسيين مع أنديتهم غائبين بسبب التحاقهم بالمنتخب المصري الأولمبي.

وأشار المصدر إلى أن، مصير الدوري من الاستمرار أو التأجيل؛ مرتبط بصعود المنتخب الأولمبي، وتوجد عدة سيناريوهات لذلك الأمر.

وصرح المصدر بأن الأهلي ليس له علاقة بالأمر، فإن العديد من الأندية المنافسة بشكل قوي على مراكز مهمة في البطولة، مثل عمار حمدي في الاتحاد السكندري، والونش في الزمالك، مؤثرين على أنديتهم.

وأكمل: لا نريد ربط اسم الأهلي بجميع الأمور التي تحدث في الدوري، جميع الأندية تتساوى في القوانين وكل موسم له ظروفه.