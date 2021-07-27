عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل الدوري ويوضح علاقة الأهلي بالأمر

الدوري المصري
الدوري المصري

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة تأجيل بطولة الدوري المصري الممتاز؛ حال تأهل منتخب مصر الأولمبي من الدور الأول لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هناك استقرار على تأجيل الدوري حال تأهل المنتخب الأولمبي من الدور الأول في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف المصدر، سيكون من الصعب حرمان الأندية من لاعبيها في فترة مهمة مثل هذه، الدوري على وشك الانتهاء والنتائج متقاربة للغاية، وتوجد مجموعة من اللاعبين الأساسيين مع أنديتهم غائبين بسبب التحاقهم بالمنتخب المصري الأولمبي.

وأشار المصدر إلى أن، مصير الدوري من الاستمرار أو التأجيل؛ مرتبط بصعود المنتخب الأولمبي، وتوجد عدة سيناريوهات لذلك الأمر.

وصرح المصدر بأن الأهلي ليس له علاقة بالأمر، فإن العديد من الأندية المنافسة بشكل قوي على مراكز مهمة في البطولة، مثل عمار حمدي في الاتحاد السكندري، والونش في الزمالك، مؤثرين على أنديتهم.

وأكمل: لا نريد ربط اسم الأهلي بجميع الأمور التي تحدث في الدوري، جميع الأندية تتساوى في القوانين وكل موسم له ظروفه. 

الدوري المصري الأهلى اتحاد الكرة الزمالك الاتحاد المصري اولمبياد طوكيو الاتحاد المصري لكرة القدم موقع صدى البلد المنتخب الأولمبي الدوري المصري الممتاز منتخب مصر الأولمبى

ترشيحاتنا

خاص| كواليس لقاء عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي

أولمبياد طوكيو.. زوجي مصر المختلط في الرماية يودعان منافسات 10 متر مسدس هواء

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل الدوري ويوضح علاقة الأهلي بالأمر

كيف تحصل على أجر الصدقة وتستغفر لك الملائكة وأنت نائم؟.. وصية نبوية

السمسرة جائزة بشروط.. مركز الأزهر يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ