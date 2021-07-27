مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، 17 ذو الحجة 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:32

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب: 06:59

أذان العشاء: 08:29

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:41

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء: 08:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:28

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:52

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:40

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 08:23

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:27

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء: 08:22