أحدث دراسات التكافؤ الحيوي لشركات الأدوية بمركز البحوث التطبيقية جامعة القاهرة

ينظم مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة فاعليات دراسة تكافؤ حيوي وذلك خلال الفترة من 26 و حتي 29 يوليو 2021، حيث يقوم المركز بإجراء إحدى دراسات التكافؤ الحيوي لصالح إحدى شركات الأدوية المحلية.

‎وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة بكلية الصيدلة من ضمن مهام عمله إجراء الدارسات لصالح شركات الأدوية المصرية من القطاعين الخاص والعام بهدف التسويق المحلي أو التصدير للخارج، وتطبيق أحدث معايير إدارة الجودة الشاملة طبقًا لتعليمات الجهات الرقابية المحلية والدولية.

‎ومن جانبها قالت الدكتورة أمنية خليل عميدة كلية الصيدلة، إن مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة يعتبر أقدم وأعرق مركز لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي في مصر، حيث تم إنشاؤه كوحدة ذات طابع خاص داخل كلية الصيدلة في ديسمبر 1989، مشيرة إلى أن المركز يضم نخبة من الأساتذة ذوي الخبرة والتخصص في هذه الدراسات.