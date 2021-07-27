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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة مصر وأستراليا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب أستراليا، غدا الأربعاء، على ملعب مياجي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو.

 

موعد مباراة مصر وأستراليا والقنوات الناقلة:

 

وتقام مباراة مصر ضد أستراليا في تمام الواحدة ظهرا “ بتوقيت القاهرة” ، وتذاع عبر قناتي beIN Sports HD Xtra 2، و beIN Sports Connect.

 

مصر وأستراليا:

 

يدخل منتخب مصر بقيادة شوقي غريب المدير الفني، مباراة أستراليا، تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملا في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

 

وتعادل منتخب مصر مع إسبانيا “ سلبيا” في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما خسر من الأرجنتين بهدف دون رد في الجولة الثانية.

 

أي نتيجة غير الفوز على أستراليا ستطيح بمنتخب مصر خارج أولمبياد طوكيو، بغض النظر عن نتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين التي ستقام في نفس الموعد.

 

يذكر أن منتخب أستراليا حقق مفاجأة مدوية في الجولة الأولى في دور المجموعات، بالفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد، لكنه خسر الجولة الثانية أمام إسبانيا بهدف نظيف.

 

فرص صعود منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو

 

1- فوز مصر على أستراليا مع هزيمة الأرجنتين أمام إسبانيا 

2- فوز مصر على  أستراليا مع تعادل الأرجنتين أمام إسبانيا

3- فوز مصر على أستراليا بفارق هدفين أو أكثر مع هزيمة إسبانيا أمام الأرجنتين

 

تريب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو

1- إسبانيا: 4 نقاط 
2-  أستراليا: 3 نقاط 
3- الأرجنتين: 3 نقاط 
4- مصر: نقطة وحيدة

 

 

 

 

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