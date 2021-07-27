جامعة أسيوط تنظم قافلة طبية مجانية لعلاج أطفال ليبيا..فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، تقريرًا عن تدشين قافلة طبية بجامعة أسيوط لعلاج 30 طفلًا ليبيًا بصحبة ذويهم، في أول أيام انطلاق القافلة الطبية لعلاج العيوب الخلقية الخاصة بالأطفال المصابين بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق.

وتأتي تلك القافلة الطبية في إطار اتفاقية التعاون المشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم واليونسيف ، دعماً وتضامناً مع الأخوة الأشقاء فى دولة ليبيا حيث تم وصول الأسر الليبية إلى مطار أسيوط قادمين فى طائرة خاصة من مطار بنغازى مخصصة للقافلة.

كما تأتي تلك القافلة تأكيداً على المستوى المتميز لأبناء الجامعة بصفة عامة وأساتذة كلية الطب بصفة خاصة ودورهم الفاعل فى تقديم خدمة علاجية متميزة ليس على مستوى شتى محافظات مصر فقط لكن على مستوى دول العالم العربي المحيط.

وبحسب التقرير تم توفير 30 غرفة لإقامة الأطفال الليبيين وذويهم والذي يبلغ عددهم نحو 71 فرداً بمبنى الإسكان الفاخر بقطاع المدينة الجامعية وذلك استضافة كاملة ومجانية خلال فترة إقامتهم مع توفير الوجبات الغذائية اللازمة لهم خلال تلك الفترة.