صفات برج الأسد للمرأة والرجل عندما يقعان في الحب

برج الأسد من الأبراج النارية التى تتمتع بشخصية غامضة إلى حد ما لديه قدر كبير من الشجاعة والاندفاع فى الحق من وجهة نظره ، ولكن رغم ذلك يتمتع الأشخاص الذين ولدوا في تاريخ 23 يوليو إلى 22 أغسطس بالعقلانية، والقدرة على تحقيق أهدافهم والسعي من أجلها ،ترصد لكم من خلال السطور التالية صفات برج الأسد .

صفات برج الأسد

برج الأسد

يحتفل مواليد برج الأسد بأعياد ميلادهم من 22 يوليو وحتى 23 أغسطس، ومن أشهر مواليد برج الأسد الفنانة منة شلبي ويسرا اللوزي والفنان أحمد عز ورامي عياش.



وقالت ندى عادل خبيرة الأبراج، إن برج الأسد قوى يدعم كل الأبراج بالعمل والمساعدة دون مقابل ويجذب كل الأبراج في العمل ويدعمهم بكل شئ ويحب كل الأبراج ويختار لهم النجاح.

وتابعت خبيرة الأبراج في حديثها لـ “صدى البلد”، مواليد برج الأسد يمتازون بالمساعدة دون مقابل وشخص جدع بطبعه ولديه قوة خارقة لا تتأثر بالأسحار ولا يؤمن بها ولكنه يتأثر بحديث الأصدقاء عليه في العمل يصاب بالحسد والنقمة كثيرا.

صفات برج الأسد للمرأة

برج الاسد

قال الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، إن الأسد شخص ملفت للأنظار ويجذب اهتمام الجميع أينما وجد وتكمن جاذبيته في انفتاحه، وإبداعه، كما أن حماسه وثقته بنفسه تخلق لديه سحرا لا يقاوم، ويثمر دائما وبشكل إيجابي أينما كان سواء على الصعيد الشخصى أو المهنى.

ومن أبرز مميزات برج الأسد:

لبق وحسن التصرف

قوي الشخصية

يتمتع بالهدوء والرزانة

صديق مخلص ووفي

عاطفى ورومانسي

لديه روح الفكاهة

يجذب انتباه من حوله



مميزات وعيوب برج الأسد

مميزات برج الأسد

وواصلت ان برج الأسد لا ينجذب إلا للشخصيات التى تتمتع بقدر عالٍ من الثقة بالنفس، فضلًا عن كونه لا يسمح لأى شخص بأن يقترب منه إلا إذا كان يثق به كثيرًا، ولهذا فعليك أن تكسب ثقته أولًا حتى تتمكن من كسب قلبه.



كما نصح الفلكى أحمد شاهين، كل رجل يرتبط بفتاة برج الأسد قائلا: "إياك ان تحاول مجاملة صديقتها حتى بابتسامة لطيفة، والا ستهب العاصفة فهى شخص غيور بطريقة مبالغ فيها، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الزوجة التى تنتمى إلى برج الأسد مخلصة لمن اختارته مادامت وثقت به، ولكن بمجرد ظهور خداع من أي نوع فلن تتباطأ عن الرد بالمثل وبالطريقة ذاتها".



صفات برج الأسد للرجل

عيوب برج الأسد

21 يوليو إلى 20 أغسطس هو تاريخ مواليد برج الأسد وهو برج نارى من المعروف عنه شخصيته القوية عن غيرها من الأبراج، إليك معلومات لا تعرفينها عن برج الأسد وأبراج لا تتوافق معه

أبراج لا تتوافق معه:

وهناك بعض الأبراج لا تتوافق مع مواليد هذا البرج ويكون التعامل بينهما من أصعب الأشياء، وذلك وفقا لتوقعات خبراء الفلك.

ومن أبرز الأبراج التي لا تتوافق مع مولود الأسد هو برج العقرب، فالعلاقة بينهما من الصعب أن تستمر، حيث لا يرتاح الأسد لمواليد العقرب بسبب الاختلافات الشخصية بينهما، فالأسد اجتماعي ودود، وهو ما يتسبب في إزعاج العقرب.

كما أن هناك الكثير من التناقضات بين ميول وشخصية كل من الأسد والسرطان، وهو ما يسبب العديد من المشاكل والخلافات، ويجعل العلاقة بينهما لا تدوم فى أغلب الأحيان، حيث يرى الأسد السرطان شخصا سلبيا وروتينيا وزاهدا على عكس شخصية الأسد الدؤوب.

وينضم للأبراج غير المتوافقة مع الأسد؛ برج العذراء، فيفشل الأسد في تكوين علاقات ناجحة مع مواليد هذا البرج، وذلك لاهتماماتهما المختلفة، وطريقة نقد العذراء التي لا يتقبلها ولا يسمح بها الأسد.



عيوب برج الأسد المرأة

أمراة برج الأسد

وتتمثل عيوب هذا البرج فى أنها لا تحب النصيحة كما أنه من الأبراج العنيدة التى تتسم بالكسل والتعالي والتكبر والثقة الزائدة في النفس والتي تصل أحيانا إلى حد الغرور بالإضافة إلى تمسكهم بالرأى وإصرارهم على فرض شخصيتهم فهو يرفضون الانتقادات الموجهة إليهم من الأخرين ويطلقون الكلام اللاذع الذي يتسبب في جرح الأخرين ويميل مواليد برج الأسد إلى تضخيم الأمور والمبالغة ولذلك قد يصابون بالتوتر والعصبية في بعض الأحيان.



صفات برج الأسد في الحب

مولود برج الأسد عنده عاطفته كلها حرارة وحِدّة في نفس الوقت، بيفضل الحبيب الممتع المرح اللي يمنحه الاهتمام والتقدير اللي دايما عنده طرق جديدة في التعبير عن الحب.



أفضل شريك لبرج الأسد في الحب هو برج القوس، أكبر داعم معنوي للأسد، علاقتهم نارية مشتعلة دايما، متشابهين في الأفكار والمشاعر، أما أسوأ شريك له فهو برج العقرب.