الاسكندرية تحصد المركز الأول بالجمهورية في دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن تعليم الإسكندرية حصد المركز الأول بالجمهورية في امتحان الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2020/2021، حيث حصلت الطالبة حصلت روان محمد جابر محمد أحمد بمدرسة أمل الحضرة بإدارة وسط التعليمية في الاسكندرية على مجموع 481 بنسبة 96.2 %.

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وأضاف الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم أن تعليم الاسكندرية المركز الخامس بالجمهورية، حيث حصلت الطالبة مريم عادل جلال أحمد محمد بمدرسة أمل الحضرة أيضًـا على مجموع 468 بنسبة 93.6 % .

وأشار الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم ، إلى أن نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع سوف تضاف للتنسيق الإلكتروني بالجامعات للمرة الأولى هذا العام ، وسيتم تكريم أوائل الشهادات العامة الحاصلين على مراكز جمهوري أو أوائل المحافظة في احتفالية خاصة بهم تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًـا لأقرانهم.