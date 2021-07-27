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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 35 حالة تعد كانت تعوق أعمال التطوير بشارع الكهف بالغردقة

حملة ازالات
حملة ازالات

تمكنت إدارة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم ، من إزالة ٣٥ حالة تعد تعوق التطوير في شارع الكهف عبارة عن حجرات وعشش وأرصفة وتند ولافتات على مساحة ١٠٠٠متر.

 

يذكر أن مدينة الغردقة، بدأت أعمال التطوير بشارع الكهف حسب الخطة الاستثمارية للعام الحالي، والتي شملت إزالات فورية لتوسعة الطريق وفك وتركيب برادورة وانترلوك وأعمدة إنارة وذلك استعدادا للرصف.


كما واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم برئاسة اللواء إيهاب رأفت أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة حيث تم البدء في دهان البرادورة بمنطقة مبارك .

 

واكد رأفت، على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة  مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية.

 

يذكر أن المدينة قد بدأت في أعمال تطوير بمنطقة مبارك ٨ وقد شملت الاعمال فك وتركيب برادورة وانترلوك وتركيب أعمدة إنارة وصرف صحي.

الغردقة البحر الأحمر ازالات محافظ البحر الأحمر عمروحنفى

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