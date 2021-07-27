استمرار أسماء اللاعبين باللغة العربية في الدوري السعودي

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن تكتب أسماء اللاعبين بالخط العربي، على قمصان الأندية، للموسم الثاني على التوالي.

وقالت صحيفة "الجزيرة السعودية، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أبلغت الأندية، عبر خطاب رسمي، باستمرار مبادرة الخط العربي في الموسم المقبل.

وتعد هذه المرة هي الثانية في تاريخ المنافسات السعودية، التي تظهر فيها أسماء اللاعبين باللغة العربية، بدلا من الإنجليزية.



وكانت وزارة الثقافة واتحاد كرة القدم السعودي، قد أطلقا مبادرة بظهور أسماء اللاعبين باللغة العربية، في مباريات النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، احتفاءً بعام اللغة العربية.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري السعودى يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس المقبل.

وفي حال تأهل الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2021 إلى دور الثمانية سيتم تأجيل مبارياتها في الجولة الثامنة.

وفي حال تأهل أحدها إلى المباراة النهائية من نفس المسابقة سيتم تأجيل مباراته في الجولة الثانية عشرة، وسيتم تحديد الأوقات الجديدة لاحقا.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي كالتالي:

الفيحاء x الاتحاد

أبها x الشباب، الرائد x الفتح

الحزم x التعاون

النصر x ضمك

الأهلي x الفيصلي

الاتفاق x الباطن

الهلال x الطائي