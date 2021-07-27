بسبب مرضه .. زكى فطين عبدالوهاب يشكر أشرف زكى

وجه الفنان زكى فطين عبد الوهاب رسالة شكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكى عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب زكى فطين عبد الوهاب :" البوست دى رسالة شكر وتقدير للدكتور /أشرف زكى نقيب المهن السينمائية على مساندته لى فترة مرضى على مدار ٣ سنين حتى الآن .. أشكرك بجد".

وكشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بورم فى المخ.

وقال زكى فطين عبد الوهاب خلال مداخلة له عبر قناة dmc ببرنامج مساء dmc : “انتهيت من 15 جلسة على المخ وأنتظر الخضوع إلى أشعّة خلال يومين على الرئة حيث إن الأطباء المعالجين لي أفادوا بأن الإصابة على الرئة نشطت مجددا”.

وأضاف زكى فطين عبد الوهاب : “من المقرر أن أقوم أيضا بعمل مسح ذرى على العظام خلال الأيام القليلة المقبلة أيضا للتأكد من عدم وجود أى أزمات صحية فى العظام، وبعدها أتوجه إلى الباطنى حيث أعالج من بعض الأزمات الصحية فى المعدة وذلك خلال الأسبوع المقبل”.

سرقة زكى فطين عبد الوهاب

نشر الفنان زكى فطين عبد الوهاب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تعرضه إلى السرقة.

وقال زكى فطين عبد الوهاب: “النهارده أنا اتعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالى الساعة 3.. روحت أشحن كارت عداد الكهرباء.. وكنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت.. مكنتش قادر أمشى.. وقبل ما أوقف التاكسى.. كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك.. الحاجة وقعت على الأرض”.

وأضاف زكى فطين عبد الوهاب: “اتلموا عليا تلاته أربعة.. واحد منهم قالى ماتوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، وبدأوا في لم الحاجات.. مجرد ثوانى.. رجعت البيت.. أبص فى الكيس مالاقيش المحفظة.. والاقى الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة فى منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص.. أخدوا المحفظه بالفلوس وبس”.

اصابته بالسرطان

وكان كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب تفاصيل إصابته بسرطان في المخ، حيث ذكر أن بداية شعوره بالتعب كانت مجرد ألم بركبته، وكان يظن أنها من قلة الحركة، لكن الأمور تعقدت بعد ذلك إلى المشي بصعوبة، وبدأ يشعر وكأنه لا يستطيع النزول على السلم والمشي ببطء، مؤكدًا أنه أجرى تحاليل وكانت نتائجها جيدة.

وأضاف «فطين عبد الوهاب»، خلال تصريحات صحفية أن الأطباء طلبوا منه إجراء أشعة على الم، فتبين أنه يُعاني من سرطان من الدرجة الرابعة، موضحًا أن اليوم الأول له بعد معرفته بالمرض كان الأصعب عليه، فكان حزينًا بدرجة كبيرة، لكن في اليوم الثاني تجاوز مرحلة الحزن وصار على تواصل مع الأطباء لتلقي العلاج المناسب.



وأردف الفنان فطين عبد الوهاب أن ما ساعده على تجاوز المحنة النفسية أنه كان مصابا بسرطان في الرئة منذ عامين، في المرحلة الرابعة أيضا: «تلقيت آنذاك العلاج الكيماوي، وأجريت 6 جلسات بمعدل جلسة كل 3 أسابيع، وضع الرئة مطمئن الآن وبالتأكيد يجب إجراء أشعة قريبا للاطمئنان».