أمين اللجنة المصرية الأولمبية: ننتظر ميدالية ذهبية من الكاراتيه في طوكيو

كشف المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة المصرية الأولمبية، أخر المستجدات عن بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شريف العريان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، : ننتظر الذهبية من الكاراتيه.



وتابع المهندس شريف العريان، أن عمر عصر قدم انجازا كبيرا ووصوله لدور الثمانية نعتبره انجازا حقيقيا، مضيفا أنه أقصي وصيف العالم.



وأضاف المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة المصرية الأولمبية، أن الرياضة مكسب وخسارة ولدينا أمل كبير في الوصول لميدالية، ولدينا منافسات كثيرة في الاولمبياد.



وتابع المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة المصرية الأولمبية، أن الملاكم عرابي سيبدا غدا أول مباراة له ضد بطل انجلترا ونتمنى حصوله على ميدالية.



وأكد، أنه لا بديل للفوز على استراليا في منافسات كرة القدم غدا.

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