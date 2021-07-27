عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمثابة حفار.. قناة السويس تكشف أهمية الكراكة حسين طنطاوي

صدى البلد

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل انضمام الكراكة حسين طنطاوي للهيئة.


وقال  الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، إنه الكرارة حسين طنطاوي في غاية الأهمية ومن أهم الكركات في الشرق الأوسط ، مضيفا انها أكبر الكراكات في الشرق الأوسط وستدخل الخدمة بعد شهر من الاستلام.


وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنها بمثابة حفار لزيادة عمق المياه سواء كان القاع رملي أو صخري أو طيني، والكراكة «حسين طنطاوي» ستقلص المدة المقررة للانتهاء من تعميق وتوسعة الجزء الجنوبي لتصبح 18 أو 20 شهرًا.


وأكمل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه الكراكتين «حسين طنطاوي» و«مهاب مميش» تتسمان بالتكريك في القاعين الصلب والصخري.

https://fb.watch/6--BokcASi/

فيما صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وصلت فجر اليوم الثلاثاء، قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس "Tai An Kou"، قادمة من ميناء روتردام في هولندا متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تمهيداً لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصري عليها.

قناة السويس تعلن إقامة احتفالية مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي

وتعدد الكراكة التي تحمل اسم المشير حسين طنطاوي احدث كراكة ماصة طاردة تنضم الي اسطول الكراكات بهيئة قناة السويس وهي sister  للكراكة التي تحمل اسم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق.

رئيس هيئة قناة السويس يتابع المراحل النهائية من أعمال مشروع متحف قناة السويس
يبلغ طول الكراكة حسين طنطاوي،  147.4 متر،  وعرضها 23 متر، والغاطس 7.70 متر.


يبلغ قدر الحفار فيها 4.8 ميجا وات، وتشمل علي 3 طلمبات تكريك عملاقة.


ويتوقع فور انتهاء تجارب البحر لها مشاركتها في مشروع الازدواج في القناة  بمسافة 82 كيلو مترًا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.

وكان الفريق أسامة ربيع أشار إلي أهمية مشروع ازدواج قناة السويس،  إلى توسعة القناة من الكيلو 132 إلى 162 بمسافة 40 مترًا ناحية الشرق وتعميق المنطقة من 66 قدمًا حتى 72 قدمًا.

ويعد المشروع من اكبر مشاريع التكريك بالقناة نظرا لطبيعة الارض الصخرية في أجزاء من تلك المنطقة.
 

 

أسامة ربيع قناة السويس حسين طنطاوي

موضوعات متعلقة

بعد إنضمامها لأسطول قناة السويس .. معلومات عن الكراكة المشير حسين طنطاوي

ترشيحاتنا

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

أحمد موسى يستنكر سرقة لمبات القطارات: ده إسمه تخريب

أوفر برايس جديد على سيارات ستروين C5 موديل 2021

أحمد موسى ينفعل بسبب صورة مؤسفة فى قطار بالإسكندرية

رئيس الوزراء: هدفنا النهوض بالقارة الأفريقية وتحقيق آمال وطموحات شعوبها

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم فاران من ريال مدريد.. رسميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

رسمياً .. الأهلي يتعاقد مع لاعب دولي أمريكي.. شاهد

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة

قرار سوداني عاجل بشأن محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب1989

إحالة أوراق بهاء كشك الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي لفضيلة المفتي ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

فيديو

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

فيديوجراف.. فنانون مصريون ونسخة عالمية لهم في لوحات شهيرة

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ