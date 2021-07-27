الترجي يتفق مع مدرب جديد لخلافة معين الشعباني.. تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية، عن خليفة معين الشعباني، في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي.

ورحل معين الشعباني عن تدريب الترجي التونسي، بعد الخروج أمام الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب شبكة قنوات " بي إن سبورتس" فأن الترجي أتم الاتفاق مع لاعبه السابق راضي الجعايدي على تدريب الفريق، بعد فشل المفاوضات مع نبيل معلول، مدرب منتخب سوريا السابق.

ولعب الجعايدي لنادي الترجي بين عامي 1992، 2004، ولعب لأندية بولتون واندرز وبيرمينجهام سيتي وساوثهمبتون في إنجلترا، وتُوج مع تونس بكأس أمم أفريقيا عام 2004.

ودرب الجعايدي الفئات السنية المختلفة لنادي ساوثهمبتون، كما عمل كمدرب مساعد مع فريق سيركل بروج البلجيكي.