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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"عطية" يهنئ طالبات أسوان ندى ونوال الحاصلات بالمراكز الأولى جمهورياً بالدبلومات الفنية

محافظ أسوان يهنئ
محافظ أسوان يهنئ أبناء المحافظة أوائل الدبلومات الفنية

" الناجح يرفع أيده ، والمتفوق ربنا يزيده .. " هذا الشعار رفعه أوائل الدبلومات الفنية داخل مختلف محافظات الجمهورية ، والذين حققوا المراكز الأولى في نتيجة الإمتحانات للعام الدراسى 2020/2021 .

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لكل من الطالبة ندى حربى حسن بمدرسة أبو الفضل سرور (سكرتارية طبية) والتى حصلت على الدرجات النهائية و المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج ، وأيضاً الطالبة نوال عرفة عبد العال التى حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع ٦٩٢ درجة.

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وأكد اللواء أشرف عطية بأن حصول طالبات أسوان على هذا المركز المتقدم لم يأت من فراغ ولكنه كان نتيجة جهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي. 

مشيداً أيضاً بدور أسر المتفوقين بإعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهدوالتحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا فى طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به .

ففي محافظة أسوان حصلت الطالبة "ندى حربى حسن محمد"، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج "نظام السنوات الثلاث".

وتروى الطالبة " ندوى حربى " قصة نجاحها حيث أكدت بأنها عانت طوال السنة الماضية وكانت تضطر للمشى مسافة طويلة واستقلال 6 مواصلات للذهاب إلى التدريب العملى بوحدة القنادلة الصحية بدائرة مركز إدفو، وذلك نظراً لظروف القرية التى تعيش فيها والتى لا يتوافر فيها وسيلة مواصلة مباشرة سواء للتدريب أو للمدرسة.

وأشارت بأنها كانت تواصل الليل بالنهار حتى يمكنها تحقيق حلم المركز الأول والالتحاق بوظيفة مرموقة تساعد بها والدها خاصة أنها البنت الكبرى لشقيقاتها البنات، وأنها كانت تعتمد على نفسها فى المذاكرة ولم تجرب الدروس الخصوصية نهائياً ، شاكره المولى عز وجل على تحقيق هذا التفوق لتكون الأولى على الجمهورية وتحقق حلمها .

وتابعت ندى بأن والدها يعمل مدرس دراسات اجتماعية بالمرحلة الإعدادية، ووالدتها ربة منزل، ولديها شقيقتين اثنتين أصغر منها وهما: "زينب وليلى" وهى الأخت الكبرى لهما، وهم أسرة بسيطة يعيشون فى قرية الحاجر بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتدرس بمدرسة أبو الفضل سرور تعليم وتدريب مزدوج بأسوان "سكرتارية طبية".

وكان قد توافد صباح اليوم الثلاثاء 2175 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية للثانوية العامة بأسوان لأداء امتحان مادة علم النفس والإجتماع داخل 30 لجنة امتحانية من إجمالى 6816 طالبا وطالبة للشعبتين العلمية والأدبية على مستوى إدارات أسوان الخمس وذلك وفقاً لتظام التقييم الجديد "البابل شيت" وسط تشديد الإجراءات وإتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. 

ومن جانبه قال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إنه تم تطهير وتعقيم اللجان البالغ عددها 30 لجنة على مستوى المحافظة لإستقبال 6815 طالبا وطالبة، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية منعقدة بشكل مستمر حتى نهاية الامتحانات وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات بسلاسة ويسر وتذليل أي عقبات.

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