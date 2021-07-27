بالتعاون مع جامعة حلوان..تنظيم قوافل طبية وتنموية بمركز الصف في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أن القوافل الطبية ستنظم فعالياتها غدا الأربعاء الموافق ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١ حيث سيتم إقامة قافلة طبية وندوه طبية بمركز الصف .

بالإضافة الي ندوة عن المشاركة المجتمعية للشباب ومساندة مشروعات الدولة والتوعية بالمشروعات القومية للدولة علي ان تعقد تلك القوافل بقرية الفهميين بمركز الصف .

وذلك في اطار البرنامج التدريبي لمبادرة حياة كريمة تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة حلوان قوافل طبية وتنموية بمركز ومدينة الصف .



كما يتم تنظيم ندوات توعوية عن دور المرأة الريفية في المشاركة وتنمية المجتمع بمشروع حياة كريمة وندوة أخري تحت عنوان محو الامية مطلب قومي علي أن تعقد تلك القوافل بقرية الجمال بمقر مدرسة الجمال الإبتدائية .



ويأتي ذلك أستكمالا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجامعة حلوان بتنظيم مساهمات ومبادرات لخدمه المجتمع وتنمية البيئة .