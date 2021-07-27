عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع جامعة حلوان..تنظيم قوافل طبية وتنموية بمركز الصف في الجيزة

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت محافظة الجيزة، أن القوافل الطبية ستنظم فعالياتها غدا الأربعاء الموافق ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١ حيث سيتم إقامة قافلة طبية وندوه طبية بمركز الصف .

 

بالإضافة الي ندوة عن المشاركة المجتمعية للشباب ومساندة مشروعات الدولة والتوعية بالمشروعات القومية للدولة علي ان تعقد تلك القوافل بقرية الفهميين بمركز الصف . 

 

وذلك في اطار البرنامج التدريبي لمبادرة  حياة كريمة  تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة حلوان قوافل طبية وتنموية بمركز ومدينة الصف . 


كما يتم تنظيم ندوات توعوية عن  دور المرأة الريفية في المشاركة وتنمية المجتمع بمشروع حياة كريمة وندوة أخري تحت عنوان محو الامية مطلب قومي علي أن تعقد تلك القوافل بقرية الجمال بمقر مدرسة الجمال الإبتدائية . 


ويأتي ذلك أستكمالا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجامعة حلوان بتنظيم مساهمات ومبادرات لخدمه المجتمع وتنمية البيئة .

اخبار الجيزة اخبار المحافظات اخبار محافظة الجيزة محافظة الجيزة جامعة حلوان القوافل الطبية ندوه طبية قافلة طبية مركز الصف

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتابع حالة الناجية من انهيار عقار بالوراق

يشدد على الالتزام بالجدول الزمني.. محافظ الجيزة يوجه بتذليل كافة العقبات لإنجاز مشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

اعتراف دولي.. مطارا شرم الشخ والغردقة معتمدين صحيا للسفر الآمن

ريال مدريد يوجه الشكر إلى فاران فى بيان رسمي

فخور أن أكون بهذا المجلس .. أحمد موسى يستعرض كلمة وكيل "النواب" محمد أبو العينين

أنت أفضل الناس.. تقرير جديد من الأزهر العالمي للفتوى

محافظة الجيزة تكشف التفاصيل الكاملة لإنهيار عقار الوراق

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف هاجر أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العصير برئ.. مفاجأة فى وفاة 3 أطفال بـ عصير مسموم بفرشوط

وقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر.. إعرف السبب

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

بتوقيع طارق شوقي.. قرار رسمي بحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

فيديو

فيديوجراف.. اعترافات قاتـل الراقصة الأجنبية بالتجمع

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ