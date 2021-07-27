بعد الحمل والولادة.. غادة رجب في لايف مع جمهورها على انستجرام ..غدا

في اول ظهور لها بعد الحمل، تطل الفنانة غادة رجب علي جمهورها "لايف" عبر قناة " عدسة١٣"، التي تبث علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" .

ويعد هذا هو أول " لايف" تجريه غادة رجب علي مواقع التواصل الإجتماعي، وأول لقاء تجريه منذ عام كامل، لتغيبها بسبب ظروف الحمل.

تتحدث غادة رجب خلال لقائها عن مشوارها الفني والجديد الذي ستقدمه للساحة الفنية الفترة القادمة، ومشاعر الأمومة.

اللقاء تجريه لينا سراج منتجة احدث اغاني غادة رجب" شمس الوصل"، ومالكة قناة " عدسة ١٣"، ولها تجربة متفردة في تقديم البرامج، من خلال برنامج مسابقات تقدمه عبر حسابها الرسمي علي موقع " انستجرام".

ومن المقرر ان يشهد لقاؤها غدا مع المطربة غادة رجب، عرض كليب اغنية" شمس الوصل" التي غنتها"رجب" باللهجة الخليجية، ثم طرح عدد من الأسئله عن الكليب للجمهور ، والفائز سيكون له حظا في مقابلة الفنانة غادة رجب.

جدير بالذكر أن أغنية «شمس الوصل»، كلمات بدر بن شايق، وألحان عبد الله عبود، وتوزيع محمد كمال، ومن إنتاج L1 For Media Production، وحققت فور طرحها نجاحا كبيرا.

وسبق وأن قدمت غادة رجب 6 أغاني باللهجة الخليجية، وحققت نجاحا كبيرا، وأبرزها أغنية «يحتاجني».

غادة رجب تستقبل مولودتها الأولى

من جهة أخرى، استقبلت الفنانة غادة رجب، مولودتها الأولى والتى أطلقت علها اسم ليلى.

اغنية شمس الوصل

وكانت أطلقت المطربة غادة رجب، أغنيتها الجديدة "شمس الوصل" باللهجة الخليجية علي قناتها الخاصة بـ "يوتيوب"."شمس الوصل" ، كلمات بدر بن شايق، ولحن عبد الله عبود ، وتوزيع محمد كمال وإنتاج L1 For Media Production .

وأطلقت غادة رجب، على فترات سابقة 6 أغان باللهجة الخليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا أبرزها أغنية "يحتاجني".

حياة الفنانة غادة رجب

تعاملت الفنانة غادة رجب من عدد كبير من الملحنين والشعراء أبرزهم بليغ حمدي وعمار الشريعي وحلمي بكر.

خاضت غادة رجب تجربة التمثيل مرة واحدة من خلال مسلسل السندريلا وقدمت دور نجاة الصغيرة.

لدى غادة رجب شقيقة تدعى نيفين رجب خاضت تجربة الغناء والتمثيل إلا أنها قررت الاعتزال بعد زواجها.