رغم الانسحاب من أفغانستان والعراق.. بايدن يبقى على القوات الأمريكية في سوريا

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يتوقعون عدم إحداث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أي تغييرات بشأن انتشار قواتها في سوريا، على الرغم من إقدامها على سحب كافة القوات الأمريكية من أفغانستان، وتحويل دور الولايات المتحدة رسمياً إلى استشاري في العراق.

وقال أحد كبار مسؤولي إدارة بايدن إن ما يقرب من 900 جندي أمريكي، بما في ذلك عدد من القبعات الخضراء (القوات الخاصة لسلاح المشاة الأمريكي)، سيبقون في سوريا لمواصلة دعم وتقديم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد" التي تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي - وهو نفس الدور الذي لعبوه منذ التدخل بقيادة الولايات المتحدة في الحرب الاهلية في سوريا عام 2014.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الخطط الحساسة:"لا أتوقع أي تغييرات في الوقت الحالي على المهمة أو البصمة في سوريا".

سوريا تختلف عن العراق وأفغانستان

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس جو بايدن إلى إنهاء "الحروب الأمريكية إلى الأبد" في العراق وأفغانستان، فإن عملية البنتاجون الهادئة في سوريا، في معظمها، كانت تحت الرادار. بعد سبع سنوات من الصراع ومحاولتين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية، أخبر مسؤولو الدفاع والإدارة صحيفة بوليتيكو أن الإدارة ليس لديها الآن أي خطط لإجراء أي تغييرات على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة:"في سوريا ، ندعم قوات سوريا الديمقراطية في قتالها ضد داعش. لقد كان ذلك ناجحًا للغاية، وهذا شيء سنواصله".



يأتي التأكيد في الوقت الذي أعلن فيه بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين أن المهمة في العراق ستنتقل من القتال إلى الاستشارات بحلول نهاية العام. كان للقوات الأمريكية هناك مهمة مماثلة: مساعدة القوات المحلية في محاربة تنظيم داعش.

قال مسؤول دفاعي إن في الواقع لم ترافق أي قوات أمريكية القوات المحلية في دوريات قتالية لأكثر من عام في العراق أو سوريا. منذ عام 2014، كان الهدف هو بناء قدرات القوات المحلية في كلا البلدين لمحاربة داعش بشكل مستقل ، وهو تحول كبير من العملية الأمريكية في العراق من 2003 إلى 2011.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وفي مارس الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده، ردا على سؤال حول أهداف إبقاء القوات الأمريكية في البلد: "لا نزال نحتفظ بوجودنا في سوريا للاستمرار في ملاحقة داعش. هذا جزء من جهودنا في إطار التحالف".

وأشار كيربي إلى أن مسلحي "داعش" "لا يزالون موجودين هناك ويواصلون تشكيل تهديد"، وأوضح مع ذلك أنه تم دحر معظم قوات التنظيم، إلا أن أراض واسعة في سوريا تبقى خارج السيطرة.