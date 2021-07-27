الشرقية خلال 24 ساعة| صرف مكافأة تميز علمي لأعضاء تدريس جامعة الزقازيق.. وافتتاح حضانة لأبناء العاملين

شهدت محافظة الشرقية خلال ال 24 ياعة الماضية عدد من الأحداث الهامة والتي كان من أبرزها مايلي..

دورة حماية مدنية لأعضاء أندية التطوع بمركز شباب كفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والإعتماد على أنفسهم.

وفي هذا الإطار أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنظيم دورة تدريبية لمده 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 يوليه الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز شباب كفر صقر لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعاً.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء أندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية إستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.

صرف مكافأة تميز علمي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق

ترأس الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم اجتماع مجلس الجامعة بحضور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة وعمداء الكليات وعدد من وكلاء الكليات.

وخلال الإجتماع وجه الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة على أهمية تكامل كليات الجامعة لوضع دراسة لمشكلة القمامة بجميع مراحلها وآلية تطبيقها لتكون نموذجاً يحتذى به فى باقى محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى أن كليات جامعة الزقازيق قامت بعمل دراسات مسبقة منها كليات الهندسة والعلوم والزراعة تتضمن عمل دراسة ومسح ميدانى على أرض الواقع وتحديد الميزانية المطلوبة للتنفيذ.

ومن جانبه أشار وزير القوى العاملة إلى أن منظومة المخلفات التى تؤرق الدولة المصرية ، محفزاً أعضاء المجلس على الوصول إلى دراسة علمية يمكن من خلالها استغلال تلك المنظومة فى توفير فرص عمل للشباب موضحاً أنه يمكن عمل توعية للشباب بإمكانية الحصول على السيارات التى تنقل المخلفات من أحد البنوك بالتقسيط ودراسة التكلفة المتوقعة، والرسوم التى يمكن جمعها من أصحاب المنازل ، ودراسة عمليات الفرز والتدوير دراسة علمية للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضاف وزير القوى العاملة أنه تم التواصل مع وزارة البيئة للمساهمة فى حل المشكلة التى تكمن فى تداخل الاختصاصات فى المراحل المختلفة بداية من جمع القمامة حتى إعادة التدوير، مؤكداً أن هذه المشكلة يمكن تجاوزها بالشراكة بين الجهات المختلفة بالدولة لوضع القواعد المنظمة لعمل تلك المنظومة . محافظ الشرقية: علاج على نفقة الدولة ووظائف بالقطاع الخاص نتائج لقائنا الأسبوعي بالمواطنين وخلال الاجتماع استعراض وزير القوى العاملة دور الوزارة حول التأمين على العمالة الغير منتظمة بالدولة وأعلن رئيس الجامعة أنه سيتم حصر العمالة الغير منتظمة بالجامعة والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لدمجهم فى منظومة التأمين الاجتماعى خلال المرحلة القادمة .

وقرر مجلس الجامعة صرف مكافأة تميز علمى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الواردة أسمائهم ضمن ( 2% ) من علماء العالم وفقاً لدراسة جامعة ستانفورد الأمريكية ،مؤكداً أن الهدف من المكافأة يتمثل في تحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والأقسام العلمية وكليات الجامعة ومعاهدها ذات الجهد المتميز في النشر العلمى، في إطار اهتمام الجامعة بقطاع البحث العلمي في جميع المجالات العلمية سواء الأساسية أو التطبيقية، والذي يُعد جزءً رئيسًا في خدمة وتنمية المجتمع المصري وأساس التقدم الاقتصادي.

وقامت الدكتوره وفاء فوزى باستعراض دور مركز الجودة فى نشر ثقافة الجودة بمجتمع الجامعة، وأنشطة المركز فى وفاء كليات الجامعة بمعايير الاعتماد، وكذا عرض نتائج الدراسة التى تم تطبيقها على بعض كليات الجامعة حول تحديد الاختياج الفعلى لأعضاء هيئة التدريس وأهضاء الهيئة المعاونة بكل كلية من كليات الجامعة، وعرض لأبرز أنشطة مركز الجودة فى دعم مشروعات تطوير التعليم العالى بالجامعة، وكذا أنشطة مركز الجودة فى دعم نظام الجودة بإدارات الجامعة ومتطلبات المواصفات القياسية لنظام إدارة الجودة.

إفتتاح دار حضانة جامعة الزقازيق استعداداً لتلقي طلبات التسجيل لأبناء العاملين

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة دار الحضانة بعد تجديدها بإشراف الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء مجلس جامعة الزقازيق من عمداء الكليات والوكلاء وأمين عام الجامعة والأمين المساعد لشئون البيئة وعدد من مديري الإدارات و ياسر الدرندلي مدير الحضانة والعاملين.

تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه دار الحضانة والتي تتضمن قاعات رياض الأطفال ، مشيداً بالوسائل التعليمية والترفيهية التى قام بها طالبات كلية التربية النوعية، والتجهيز الجيد بفصول الدراسة ، كما تفقد قاعة الرضع ومكتبة الحضانة والحديقة الملحقة والألعاب المختلفة التي تم شرائها مؤخراً لتناسب الأعمار السنية التي سيتم قبولها بالدار بما يضمن قضاء وقتاً تعليميا وترفيهياً ممتعاً .

أكد شعلان أن دار الحضانة ستبدأ بقبول ورعاية الأطفال من سن 4 شهور وحتي 4 سنوات ، ويتم الإشراف الأكاديمي على الحضانة من خلال كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق بإشراف الدكتور شحته حسني عميد الكلية ، حيث يتم تدريب طلاب الكلية المؤهلين في هذا التخصص من خلال (التربية العملية) للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة كتدريب ميداني طبقا للمنهج المستخدم في الحضانات والقوانين واللوائح الخاصة بالحضانات .

كما تسعى الجامعة لمخاطبة وزارة التربية والتعليم للاشراف على الحضانة كمرحلة رياض أطفال مع الإلتزام بمناهج وزارة التربية والتعليم وطبقا للمناهج المستخدمة بالوزارة .

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يتم قبول نسبة 20% من أعداد المقبولين من المجتمع الخارجي من غير العاملين بالجامعة كما يتم فتح الدار كنادي صيفي لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة خلال أشهر الصيف(يونيو- يوليو- أغسطس- سبتمبر).

ومن جانبها أضافت الدكتورة غادة شاكر أن دار الحضانة كأحد الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لقطاع شئون البيئة كانت من اهم الاولويات حيث تم تجهيزها وعمل الصيانة اللازمة للمرافق، وتوفير مستلزمات الحضانة من الأثاث المناسب والأدوات والوسائل التعليمية المتعددة ، بالإضافة إلى تميزها باستيفائها لكافة الشروط الصحية من الموقع المثالي، وعدد الفصول الدراسية،ودورات مياه صحية ومناسبة للأطفال وفضلاً عن توافر الإضاءة والتهوية الجيدة والمساحات الخضراء بالحديقة التابعة لها ، والتي لا تتوافر في معظم الحضانات الأخرى ، معربة عن سعادتها بهذا الإنجاز وأهميته في تخفيف العبء وخدمة المرأة العاملة داخل جامعة الزقازيق وكذلك المجتمع الخارجي وكونه مشروع بالغ الأهمية يؤثر في مستقبل المجتمع ككل