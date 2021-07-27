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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي رضوان عن حالة دلال عبد العزيز الصحية: الوضع صعب

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان،  تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا .

 

وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  الوضع الصحي  للفنانة دلال عبد العزيز صعب ومقدرش أقول في تحسن في الحالة الصحية".

 

وأضاف رامي رضوان :" كل فترة بتحصل مفاجأة للأسف الشديد في تطورات الحالة الصحية،  والأمر شديد الصعوبة ويتم بذل مجهود كبير من الاطباء من اجل  العمل على تحسين الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ".

رد رامي رضوان على شائعة وفاة دلال عبد العزيز 

ولفت رامي رضوان :" في مهنة الصحافة يجب التحقق من المعلومة من مصادر لها  شأن، والإعلام في بلدنا زي الفل وبه بعض المشاكل والتحديات زي أي مجال اخر، والدليل على أن إعلام مصر بخير هو تواجد شخصيات إعلامية مصرية في مؤسسات  ووسائل إعلام عربية وغربية وله تأثير إيجابي كبير ".

 

وتابع رامي رضوان :"  إحنا بشر وممكن نغلط ونعتذر عن الخطأ  ولكن في واقعة الفنانة دلال عبد العزيز الامر ليس خطأ في خبر صحفي  ولكنه خبر عن وفاة شخص  ومن الضروري التحقق قبل نشر خبر الوفاة من مصادر موثوق فيها ".


 

دلال عبد العزيز رامي رضوان رضوان الحالة الصحية اخبار التوك شو

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