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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تونس

محمود بسيوني: تونس تطوي صفحة حزب النهضة

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الكاتب الصحفى محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الشعب التونسي سعيد بالقرارات الرئاسية الأخيرة، موضحًا أن ما تم أفشل المخططات الإخوانية.


وأضاف رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أن تلك الجماعة كانت ترغب فى إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد، أو ينفذ القرارات الخاصة بهم ولكن الرئيس التونسي استجاب للشعب.


ولفت إلى أن الرئيس التونسي اتخذ القرارات الصحية من أجل المواطن، وكشف أن حركة النهضة التونسية كانت ترغب فى تشويه تونس.


وأشار إلى أن تونس تطوي صفحة حزب النهضة بقرارات استثنائية للرئيس قيس سعيد.
 

خبير: قرارات الرئيس التونسى قانونية وأمريكا تتعامل بالمصلحة
 

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بـ الأهرام، إن الموقف الأمريكى بشأن الأوضاع فى تونس تكون محطة أنظار من قبل العالم، وأن ما جرى في تونس هي خطوات اتخذها الرئيس قيس سعيد في إطار القانون و الدستور وذلك بسبب الخطر الذى يهدد البلاد.

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن التغيير الذى يحدث في تونس يأتي في سياق استخدام رئيس الجمهورية صلاحياته في حماية المصالح العليا للبلاد ومصالح الشعب التونسى.

ولفت إلى أن ما اتخذه الرئيس التونسي هو تعبير عن إرادة الشعب، وهو ما انعكس في الترحيب الشديد من الغالبية الساحقة للشعب التونسى، والتي عبرت عن فرحتها، حيث كانت وصلت تونس لمرحلة انسداد فى الشق الاقتصادى والصحى.


وأشار إلى أن الموقف الأمريكى تحكمها المصلحة أكثر من القيم أو أى شئ أخر، وأن أمريكا تستخدم أوراق الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان.

 

حقوق الإنسان الشعب التونسى المخططات الإخوانية المواجهة قيس سعيد الرئيس التونسي

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