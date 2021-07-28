تقديرا لمسيرتهما الحافلة: جامعة طنطا تكرم "عتمان" و"الرفاعى" لبلوغهما السن القانونية

قام مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى بتكريم الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لبلوغهما السن القانونية تقديرًا لمسيرتهما الحافلة بالعطاء والانجازات، ومساهمتهما فى إثراء الحياة العلمية والاكاديمية بالجامعة ودعم دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن تكريم الجامعة اليوم لنائبى رئيس الجامعة هو إعلاء لرسالة الجامعة فى تكريم الرواد تقديرا وعرفانا لتفانيهم فى خدمة الجامعة، مشيدا بجهود وعطاء الدكتور عماد عتمان خلال كل المناصب التى تقلدها ، سواء خلال عمادته لكلية الهندسة، أو بعد توليه مسئولية قطاع خدمة المجتمع ،مؤكدًا أن د. عتمان قدم خلال تلك الفترة نموذجًا يحتذى به فى الإدارة الناجحة التى تعمل برؤية استراتيجية بناءة.

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود الدكتور الرفاعى مبارك فى النهوض والارتقاء بقطاع شؤون التعليم والطلاب خاصة خلال أزمة فيروس كورونا وإنحيازه الدائم لمصلحة أبنائه الطلاب متمنيا لهما السداد والتوفيق .

وقام رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة للدكتور الرفاعى مبارك والدكتور عماد عتمان تكريما وتقديرًا لعطائهما للجامعة وإنجازاتهما المتميزة بقطاعي شؤون التعليم والطلاب ، وخدمة للمجتمع وتنمية البيئة.

تقديرا لمسيرتهما الحافلة بالعطاء والانجازات : مجلس جامعة طنطا يكرم "عتمان" و

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