مع تصاعد الحرب في تيجراي.. إثيوبيا تضم مجندين جددا ..فمن هم؟

شارك الآلاف من مجندي الجيش الإثيوبي، في استعراض عسكري أقيم في العاصمة أديس أبابا يوم أمس الثلاثاء، لينضم المشاركون المحتملون في الصراع الدموي الذي بدأ منذ ثمانية أشهر في الشمال مع قوات جبهة تحرير تيجراي.

المجندين الجدد

تحدث بعض المجندين عن الفخر في وصف دوافعهم، بينما ذكر آخرون الحاجة الاقتصادية.

قال تيكو شيجا إن والده كان يقاتل في الجيش الفيدرالي ، ويريد متابعة هذا الإرث"كان والدي مجندًا في الجيش وتقاعد منذ 10 سنوات".

قال شيجا الذي يعمل كعامل بناء ويبلغ من العمر 25 عامًا، إنه قدم من منطقة الأمهرة للقتال قائلًا: "أنا هنا لمواصلة إرثي".

بالنسبة لجيرما تاكيلي ، يعتبر الجيش فرصة للهروب من البطالة.

قال الشاب البالغ من العمر 18 عامًا ، وهو في الأصل من إقليم أوروميا: "إنضممت إلى الجيش الوطني لأنني عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات ... الآن على الأقل سأحصل على وظيفة".