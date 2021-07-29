عاجل
وزيرة الهجرة تروي تفاصيل زيارتها لنيوزيلندا بعد مذبحة مسجد كرايستشيرش طريقة التسجيل باختبارات القدرات والأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة.. وكيف تحصل على 60% من الدرجة الكلية باقة 5 ألاف ريال ..أبرز 5 سيارات 2021 في عمان ..صور اخبار التعليم .. رسالة أم مؤثرة لابنها في أخر أيام امتحانات الثانوية العامة ..5 أدوات لأداء اختبار القدرات بكلية الفنون الجميلة.. و إحالة مسئولين مدرسة بالقليوبية للتحقيق لبيع الملفات لأولياء الأمور خمسة نصائح للأمهات الحوامل في الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مع تصاعد الحرب في تيجراي.. إثيوبيا تضم مجندين جددا ..فمن هم؟

أثيوبيا
أثيوبيا

شارك الآلاف من مجندي الجيش الإثيوبي، في استعراض عسكري أقيم في العاصمة أديس أبابا يوم أمس الثلاثاء، لينضم المشاركون المحتملون في الصراع الدموي الذي بدأ منذ ثمانية أشهر في الشمال مع قوات جبهة تحرير تيجراي.

المجندين الجدد

تحدث بعض المجندين عن الفخر في وصف دوافعهم، بينما ذكر آخرون الحاجة الاقتصادية.

قال تيكو شيجا إن والده كان يقاتل في الجيش الفيدرالي ، ويريد متابعة هذا الإرث"كان والدي مجندًا  في الجيش  وتقاعد منذ 10 سنوات".

 قال شيجا الذي يعمل كعامل بناء ويبلغ من العمر 25 عامًا، إنه قدم من منطقة الأمهرة للقتال قائلًا: "أنا هنا لمواصلة إرثي".

مع اشتداد حرب تيجراي .. إثيوبيا تستقدم مجندين جدد..فمن هم؟

بالنسبة لجيرما تاكيلي ، يعتبر الجيش فرصة للهروب من البطالة.

قال الشاب البالغ من العمر 18 عامًا ، وهو في الأصل من إقليم أوروميا: "إنضممت إلى الجيش الوطني لأنني عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات ... الآن على الأقل سأحصل على وظيفة".

إثيوبيا.. جيش إريتريا يزحف إلى تيجراي لإنقاذ آبي أحمد قبل سقوط أمهرة

الجيش الإثيوبي أديس أبابا جبهة تحرير تيجراي أزمة تيجراي إقليم تيجراي

موضوعات متعلقة

إثيوبيا.. جيش إريتريا يزحف إلى تيجراي لإنقاذ آبي أحمد قبل سقوط أمهرة

مع اشتداد حرب تيجراي .. إثيوبيا تستقدم مجندين جدد..فمن هم؟

ترشيحاتنا

أمريكا: أول مجموعة من المتعاونين الأفغان في طريقها إلينا

بشرى سارة لـ800 ألف موظف.. المركزي للتنظيم والإدارة: الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه

أسامة عبد الكريم يصنع تاريخا جديدا من التألق مع محمد الشناوي

أخبار التوك شو.. مدبولي: جهودنا في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مستمرة.. والدة طفل لـ تامر أمين: ابني انتهى بسبب إهمال حضانة.. شريف عامر يعلن توقف برنامجه لمدة شهر

نشرة تحقيقات| زلزال يضرب التنظيم الدولي للإخوان.. مصري يخطف قلوب الإماراتيين

باقة 5 ألاف ريال ..أبرز 5 سيارات 2021 في عمان ..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يعتمد قواعد التشغيل البيني لعمليات الإيداع والسحب النقدي

فقد النطق| والدة طفل لـ تامر أمين: ابني انتهى بسبب إهمال حضانة..شاهد

لو مسافر للسعودية.. تعرف على اللقاحات المعتمدة في المملكة

توقف برنامج بسمة وهبة على المحور لمدة شهر .. ما السبب ؟

السكة الحديد: وفاة 3 أشخاص في تصادم قطار القاهرة /المنصورة بعربة ملاكي

لمدة شهر .. تفاصيل وقف 4 برامج شهيرة

توجيه الشكر لـ ضياء السيد.. هيثم شعبان يعود لقيادة سيراميكا كليوباترا

تصريح مثير من كارتيرون بشأن انضمام رمضان صبحي لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على أسوان بهدف كهربا فى الدوري ..شاهد

ماسك ازالة حبوب الوجه.. 4 وصفات طبيعية

كيف تتجنب ضربة الشمس.. جمال شعبان يوضح

عملات زمان.. البارة وقيمتها وفترة تداولها بمصر

فيديو

«إنت متعرفش أنا مين».. رائد شرطة يؤدّب حمو بيكا في الإسكندرية «فيديوجراف»

أشاد به محمد بن راشد.. مصطفى قنديل شاب مصري حديث المنطقة

فيديوجراف.. رامي رضوان يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز ويعتذر للصحفيين

فيديوجراف.. حقيقة استكمال ياسمين عبد العزيز علاجها بالخارج

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: التجسس على الآخرين أَخلاقَ الفَسَقَةِ والمُنَافِقِينَ

أحمد فهيم يكتب: مانيفيستو

د.أميرة مجدي تكتب: العنف الأسرى

أحمد الغنام يكتب: الخروج من الليل المظلم

عبد المعطى أحمد يكتب: يونس القاضى مؤلف نشيد بلادى بلادى

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ظاهرة القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الهناجر.. الإبداع مستمر مع ديجافو

د. ماريان جرجس

الريف المصري الجديد.. أفاق المستقبل

محمد نوار

الأولاد.. بنين وبنات!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: محدودية الأمن الجماعى العالمى

مروة لطفي

أكاذيب الغرام

بهجت العبيدي

المتفاوت والمشترك من القيم الإنسانية

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

اﻟﻤﺰﻳﺪ