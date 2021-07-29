لنشر الوعي.. وزيرة الثقافة تطلق مشروع السينما بين ايديك فى جميع المحافظات

اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن اطلاق مشروع ابداعى جديد فى كافة محافظات مصر يحمل عنوان السينما بين ايدك وياتى ضمن مبادرة ابدا حلمك وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ويشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم ، كما وافقت وزيرة الثقافة علي اعادة طبع مجلة ابيض واسود المتخصصة في الفن السابع وانشاء قناة ويب وموقع اليكترونى متخصص يضم تاريخ السينما المصرية وكافة الاعداد السابقة من مجلة ابيض واسود ومجموعة افاق السينمائية .

قالت عبد الدايم ان فن السينما وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير واداة فاعلة لبناء مجتمع قوى ومتماسك ، واضافت ان مصر تعد من الدول الرائدة فى مجال الفن السابع الذى يمثل أحد المحاور الهامة للتنمية بما يضمه من ادوات فاعلة تتناول القضايا الاجتماعية ، وتابعت ان السينما بين ايديك من المشروعات التى تعمل على اتاحة الفرصة للموهوبين للاكتساب المهارات فى هذا المجال والتعبير عن انفسهم الى جانب تعزيز الهوية الوطنية وابراز تفرد الحضارة المصرية ويتضمن معسكرات سينمائية متخصصة بالمحافظات السياحية يشارك فيها المتفوقين من خريجي الدراسات الحرة بقصر السينما ويهدف لانتاج افلام ترويجية قصيرة المناطق السياحية بمصر الى جانب نشر الثقافة السينمائية من خلال دورات دراسية وورش عمل بكافة المحافظات .

من جانبه قال المخرج هشام عطوة ان المشروع يتم بالتعاون مع اساتذة من المعهد العالي للسينما وكبار المتخصصين في المجال السينمائى منهم الدكتور اشرف محمد ، كمال عبد العزيز مدير التصوير ، المحرج اشرف فايق ، المخرج فخر الدين نجيلة ، الدكتور خالد بهجت ، الدكتورة مروة عزب ، الدكتور مختار يونس ، الدكتور محمد عزب ، الموسيقار خالد حماد والناقد طارق الشناوي وغيرهم .

وقال تامر عبد المنعم المشرف على المشروع ان المعسكرات تقام بشكل ربع سنوى وتبدا بمدينة الفيوم فى منتصف اغسطس هذا الى جانب تنظيم دورات دراسية شهرية بكل محافظات مصر وورش مكثفة مجانية للاهالي وتم اختيار الاسكندرية لتكون المحافظة الاولي حيث ستبدأ الدراسة بقصر ثقافة الانفوشي في العاشر من اغسطس ولمدة اسبوعين .