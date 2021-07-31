نجم كرة يد سابق: الإعلام يهتم بكرة اليد لما يكون هناك انجازات

هنأ جوهر نبيل نجم مصر السابق في كرة اليد، الشعب المصري بتحقيق المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو 2020 هزيمة لمنتخب السويد والتأهل لربع نهائي الأولمبياد.



وأكد جوهر نبيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن كرة اليد رياضة يحبها المصريين، والمنتخب الوطني قدم مباريات على مستوى عال من المهارة والقوة، مشيرا إلى أنه هناك أمال كبيرة معلقة في اللاعبين لتحقيق ميدالية في البطولة.



وأشار جوهر نبيل نجم مصر السابق في كرة اليد، إلى أن المنتخب قدم مباراة عالمية مع منتخب عالمي وهو السويد، والمنتخب أستوعب كل الدروس وقدم مباراة تليق بأسم مصر.

وتابع جوهر نبيل نجم مصر السابق في كرة اليد، أنه كرة اليد تجبر المشاهدين والإعلام لها من خلال نتائجها، مستدركا أنه الإعلام يهتم بكرة اليد لما يكون هناك انجازات وبعد كده ينساها تاني.



فيما حقق منتخب مصر لكرة اليد فوز مثيرا علي منافسه السويد بنتيجة 27-22 في المباراة التي اقيمت علي ملعب علي ملعب يويوجي ضمن منافسات الجولة الرابعة قبل الأخيرة من بـ دورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد رسميا الي ربع نهائي بطولة دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة قبل محطة وحيده علي النهاية بالتساوي مع المتصدر الدنمارك

ترتيب مجموعة مصر

منتخب الدنمارك : 6 نقاط

منتخب مصر: 6 نقاط

منتخب السويد : 6 نقاط

منتخب البرتغال : 2 نقطة

منتخب البحرين : 2 نقطة

منتخب اليابان : بدون نقاط

وقدم منتخب مصر أداء قويا وممتعا للجماهير المصرية كما تصدي كريم هنداوي حارس مرمي منتخب مصر للعديد من كرات منتخب السويد.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب مصر علي منافسه السويد بنتيجة 13-9 .

وتأهل منتخب مصر رسميا الي ربع نهائي بطولة دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على حضور مباراة المنتخب الأول لكرة اليد أمام المنتخب السويدي من صالة يويوجي.

وحضر المباراة من المدرجات عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي السابق لكرة القدم وعدد من أفراد البعثة المصرية المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية. والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار" .

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

مباراة مصر واليابان

فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على نظيره الياباني بنتيجة 33 – 29، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم “الفراعنة” بنتيجة 18 – 11، قبل أن يحافظوا على الفارق خلال أحداث الشوط الثاني وحصد نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخبنا الوطني للنقطة رقم 4 واقترب كثيرًا من الصعود لربع نهائي الأولمبياد.

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 – 31، قبل أن يخسر من الدنمارك بنتيجة 32 - 27.

سجل المنتخب الوطني في مرمى اليابان 33 هدف من 51 تصويبة بنسبة تصل إلى 65٪، بواقع 12 هدف من ال 6 متر، و 7 أهداف عن طريق الأجنحة، و 4 أهداف عن طريق ال 9 أمتار، و 4 أهداف عن طريق ال 7 أمتار، و 4 أهداف عن طريق المراوغات، و هدفين عن طريق الهجوم السريع.