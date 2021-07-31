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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة..في اليوم العالمي للصداقة .. إليك أهم نصائح اختيار الأصدقاء.. فوائد الحجامة للرجال والنساء

الحجامة
الحجامة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

بعد ظهورها في الأولمبياد.. تعرف على فوائد الحجامة للرجال والنساء

تعتبر الحجامة من أشهر طرق العلاج في الطب البديل، وتساعد فى علاج الكثير من الأمراض، كما شهدت منافسات لعبة السباحة في أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حالياً باليابان مشاركة الكثير من المنافسات التي تظهر عليهن بعض البقع الحمراء نتيجة استخدام الحجامة.

احذر.. نقص التغذية يصيبك بهذه الأمراض

النظام الغذائي والتغذية المتوازنة ضروريتان لنمط حياة صحي حيث يحتاج جسمنا إلى جميع أنواع العناصر الغذائية الأساسية ليعمل بشكل صحيح والتي في حالة غيابها يمكن أن تؤدي إلى سوء التغذية والذي ينتج عن عدم حصول أجسامنا على ما يكفي من العناصر الغذائية.

 

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في اليوم العالمي للصداقة .. إليك أهم نصائح اختيار الأصدقاء

يحتفل العالم في 30 يوليو باليوم العالمي للصداقة للتوعية بأسس اختيار الأصدقاء السليمة وأهمية وجودهم فى حياتنا.

 

تعد الصداقة من أهم العلاقات فى حياة أى إنسان مهما كان سنة أو جنسه أو بيئته فـ الأصدقاء هم أولئك الأشخاص الذين يشاركون الإنسان أهم أحداث حياته وأفراحه ويدعموه وقت الأزمات .

10 فوائد صحية وتجميلية لـ مشروب الكركديه

مشروب الكركديه يتمتع بمذاق شهي ولذيذ عن غيره من العصائر والمشروبات الأخرى، بالإضافة إلي ذلك أنه يمتع باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، كما أن الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الضرر التأكسدي.

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة مشروب الكركديه فوائد الحجامة اليوم العالمي للصداقة

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