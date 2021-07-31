نشرة المرأة والصحة..في اليوم العالمي للصداقة .. إليك أهم نصائح اختيار الأصدقاء.. فوائد الحجامة للرجال والنساء

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تعتبر الحجامة من أشهر طرق العلاج في الطب البديل، وتساعد فى علاج الكثير من الأمراض، كما شهدت منافسات لعبة السباحة في أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حالياً باليابان مشاركة الكثير من المنافسات التي تظهر عليهن بعض البقع الحمراء نتيجة استخدام الحجامة.

النظام الغذائي والتغذية المتوازنة ضروريتان لنمط حياة صحي حيث يحتاج جسمنا إلى جميع أنواع العناصر الغذائية الأساسية ليعمل بشكل صحيح والتي في حالة غيابها يمكن أن تؤدي إلى سوء التغذية والذي ينتج عن عدم حصول أجسامنا على ما يكفي من العناصر الغذائية.

يحتفل العالم في 30 يوليو باليوم العالمي للصداقة للتوعية بأسس اختيار الأصدقاء السليمة وأهمية وجودهم فى حياتنا.

تعد الصداقة من أهم العلاقات فى حياة أى إنسان مهما كان سنة أو جنسه أو بيئته فـ الأصدقاء هم أولئك الأشخاص الذين يشاركون الإنسان أهم أحداث حياته وأفراحه ويدعموه وقت الأزمات .