عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول.. البرازيل تتقدم علي مصر 1-0 في أولمبياد طوكيو 2020

مصر - البرازيل
مصر - البرازيل

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم منتخب البرازيل علي منافسه منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وسجل هدف التقدم لمنتخب البرازيل اللاعب ماثيوس كونها في الدقيقة 37 من عمر اللقاء .


شهدت الدقائق الأولى من المباراة استحواذا على الكرة من جانب منتخب البرازيل لكن دون فاعلية على مرمى محمد الشناوي.

 

نجح منتخب مصر في الوصول إلى مرمي البرازيل، إلا أن الكرة اصطدمت في رأس أكرم توفيق ومرت بجانب القائم الأيسر للسامبا.

 

وفي الدقيقة 15 من عمر اللقاء سدد ريتشارليسون لاعب منتبخ البرازيل كرة الا انها مرت فوق مرمي الشناوي .

وسدد ريتشارليسون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء الا ان الشناوي نجح في التصدي لها بعد اصطدامها في الونش .

وفي الدقيقة 40 سدد دوجلاس لويز كرة ثابتة شكلت خطورة علي مرمي الشناوي ولكنها خرجت .

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة البرازيل.

 

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أسامة جلال - أحمد حجازي - الونش - كريم العراقي

الوسط: احمد فتوح - أكرم توفيق - عمار حمدي

الهجوم: رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - أحمد ياسر ريان

ويسعى منتخب مصر لتحقيق انتصار تاريخي على راقصي السامبا؛ للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وضمان المنافسة على ميدالية أولمبية تاريخية في لعبة كرة القدم.

تشكيل البرازيل لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: داني ألفيس - نينو - جييجو كارلوس - جيليرمي أرانا.

خط الوسط: جيماريش - دوجلاس لويز - كلاودينيو - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونها  - ريتشارليسون.

 

مصر ضد البرازيل


منتخب مصر، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، يأمل في تحقيق مفاجأة مدوية، بتحقيق الفوز على منتخب البرازيل، في المباراة ، وقطع خطوة جديدة نحو حلم تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي، بعد احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو، برصيد 4 نقاط، خلف منتخب إسبانيا المتصدر بـ 5 نقاط.

 

تعادل منتخب مصر أمام إسبانيا “سلبيا” في الجولة الأولى من دور المجموعات، وخسر بهدف نظيف أمام الأرجنتين في الجولة الثانية، بينما تغلب أستراليا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة.

 

أما منتخب البرازيل المرشح الأول لحصد ميدالية ذهبية  في أولمبياد طوكيو 2020، فيسعى لتجنب مفاجآت الفراعنة والزحف بخطى ثابته نحو المباراة النهائية.

 

وصعد منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو 2020.

 

منتخب البرازيل اكتسح ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية في أولمبياد طوكيو 2020، بينما تعادل مع كوت ديفوار سلبيا في الجولة الثانية، وتفوق على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام دور المجموعات.

البرازيل مصر منتخب مصر طوكيو 2020 منتخب البرازيل

ترشيحاتنا

أولمبياد طوكيو.. سر تنازل أحمد حجازي عن شارة الكابتن لـ رمضان صبحي

مرصد الأزهر يعلق على مقتل لاعبين من الصومال بسبب هجمات إرهابية

الصين أكبر مستوردي الجلود من مصر بـ 14.5 مليون دولار

شاهد.. فيات تطرح بولس الكروس أوفر 2022 الجديدة كليًّا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موتورولا تعلن عن 3 هواتف بكاميرات ممتازة تنافس شاومي

دعاء السعادة وراحة البال والرزق يحول حياتك لنعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليق أحمد الطيب .. قناة جديدة تعلن إذاعة مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

3 قنوات تنقل اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والبرازيل

سقوط الحكومة الإثيوبية.. جبهة تيجراي تعلن شروطها لوقف القتل ضد أبي أحمد

الرقابة الإدارية تكشف أكبر عملية لبيع وزراعة الأعضاء البشرية بطلتها طبيبة بمستشفى النيل بدراوي

البرازيل تسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر بـ طوكيو 2020

هل انتشار النمل في البيت سحر أو حسد ؟ اعرف الحكم الشرعي

بشرى سارة.. زيادة كميات الأرز والسكر والزيت التمويني أغسطس المقبل.. تفاصيل

وفاة مراقب ثانوية عامة فى القليوبية اثر غيبوبة سكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور .. ويجز وعفرتو وباتستيوتا ووزة وتوسكيني.. في أضخم حفلات العلمين الجديدة

بهذه الأدلة.. أحمد حسن ينفي تهمة تحرشه بـ سما وينسى الدليل الأهم|صور

قادمة في سفينة آسيوية.. شاهد خنفساء خطيرة تهدد أمريكا|صور

بعد بنائه.. مقاول يحطم مبنى تكلفته ملايين بالونش لسبب غريب|فيديو

فيديو

بعد غياب طويل.. شاهد أبرز تصريحات صفاء أبو السعود في أول ظهور

الفتاة الشقية .. حكاية مروة راتب وخصرها الذي أثار ضجة

فيديو جراف.. بعد أكثر من 12 قرنا .. اكتشاف السفينة الفرعونية "القادس السريع"

متهم بالشذوذ.. محمد رمضان يتعاون مع بطل فيلم إباحي شهير

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأموال والصفقات المميزة وجهان لعملة واحدة

فاطمه شنان تكتب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

د.فتحي حسين يكتب: تونس الخضراء تتحرر من فساد الإخوان

بيري محمد تكتب: أولمبياد طوكيو وحصاد مصري عالمي

عبد الفتاح طارق يكتب: سر ارتفاع معدل الجريمة

د.محمد شوشة يكتب: البحث العلمي في مصر.. مشكلات وحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نظرية المؤامرة

أحمد فرغلى رضوان

الهناجر.. الإبداع مستمر مع ديجافو

د. ماريان جرجس

الريف المصري الجديد.. أفاق المستقبل

محمد نوار

الأولاد.. بنين وبنات!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: محدودية الأمن الجماعى العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ