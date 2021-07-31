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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أستاذ علم النفس: فنانون كثر تضرروا من السوشيال ميديا بكلام غير مقبول

الدكتورة إيمان عبد
الدكتورة إيمان عبد الله

قالت الدكتورة إيمان عبد الله أستاذ علم النفس والعلاج الأسرى، إن السوشيال ميديا نوع من أنواع الوعي ، لافتة أن هناك أشخاصا يقومون بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لـ التنمر على الأشخاص.

أضافت "إيمان عبد الله" خلال لقائها مع الإعلامية "دينا رامز" فى برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك مصطلحا يطلق على السوشيال ميديا و هو الوعي الجمعي الشرعى.

أوضحت "إيمان عبد الله"، أن كثيرا من الفنانين تضرروا من وسائل التواصل الاجتماعي و ما يوجه لهم من كلام قاسٍ جدا يحمل كلاما غير مقبول وبه نوع من التدخل في الحياة الشخصية لكل إنسان.

أكدت "إيمان عبد الله" ، أن هناك الكثير يتنمرون على الأشخاص من خلال تعليقاتهم  عندما يتحدثون عن مشاكلهم و ينشرونها عبر خاصية اللايف فى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إيمان عبد الله علم النفس العلاج الأسرى السوشيال ميديا فيسبوك التنمر دينا رامز ست الستات

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