قيس سعيد لنظيره الجزائري: تونس تسير في الطريق الصحيح

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية تونس قيس سعيد.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون اطمأن خلال الاتصال على الرئيس قيس سعيد، والشعب التونسي.

وأضاف البيان الجزائري أن الزعيمان تطرقا خلال المكالمة إلى تطورات الأوضاع العامة في تونس.

وطمأن الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس تبون، بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.

كان قيس سعيد طالب البنوك بخفض نسب الفائدة دعما للاقتصاد التونسي، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين لبذل مجهود استثنائي لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال الرئيس التونسي خلال لقاء مع ممثلي جمعية البنوك والمرسسات المالية في تونس إن "قواتنا العسكرية ستتصدى لكل من يحاول ابتزازكم".

وقال الرئيس قيس سعيد إن مسؤول بأحد الأحزاب في تونس أعطى قبل يومين أموالا لبعض الشباب للقيام بعمليات نهب واعتداء على الممتلكات.

وتابع خلال كلمته "لا مجال اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال فالحقوق محفوظة في إطار القانون".

يأتي ذلك بعدما أصدر قيس سعيد قرارا مساء 25 يوليو، بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات البرلمان، ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.