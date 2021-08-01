وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم في أسيوط .. تعرف على الشروط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن حاجة المحافظة لشغل بعض الوظائف القيادية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1219 لسنة 2017، لافتاً إلى تلبية احتياجات المحافظة بكافة القيادات ومعاونيهم من المؤهلين لشغل هذه المناصب.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف محافظ أسيوط أن الوظائف القيادية التي تم الإعلان عنها تتضمن لـ (مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام ، مدير عام إدارة أسيوط التعليمية ، مدير عام إدارة ديروط التعليمية ، مدير عام الإدارة العامة للخدمات) وذلك بموازنة مديرية التربية والتعليم بأسيوط للعام المالي2020/2021 لافتاً إلى فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية، مؤكداً على عدم الالتفات للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد (خلال شهر من تاريخ الاعلان) الذي يبدأ من 1 أغسطس الجاري ونهايته 30 أغسطس 2021.



وأوضح اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة إنه على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة ـ بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال شهر من تاريخ نشر على أن يتم إرفاق الأوراق المطلوبة عدد أصل و 6 صور من المستندات (معتمدة ومختومة).

والأوراق المطلوبة هي (بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية، بيان بالإنجارات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها ومقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها طبقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط رقم 95 لسنة 2017، بالإضافة إلى تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجه للجنة الوظائف القيادية والإشرافية، فضلاً عن الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر أن وجدت، وكذا عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4×6).

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال مناسب، وأن يكون قد قضى مدة مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية 17 عاما على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، فضلاً عن اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولديه القدرة على القيادة والتوجيه والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

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